Bihar: बेगूसराय में चाय पीने निकले युवक को बाइक ने मारी टक्कर, फिर ट्रक ने रौंद डाला; लोगों ने NH-31 किया जाम

Begusarai Road Accident बेगूसराय के लोहिया नगर गुमटी के समीप शुक्रवार की सुबह रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक बाइक ने युवक को टक्कर मार दी। वहीं उसी समय आ रहे ट्रक ने युवक को रौंद दिया। जिसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोग सड़क पर उतर गए। काफी समझाने के बाद उन्होंने जाम हटाया।

Begusarai Road Accident: बेगूसराय में ट्रक ने युवक को रौंदा

बेगूसराय, जागरण संवाददाता। जिले में शुक्रवार को रफ्तार का कहर देखने को मिला। नगर थाना क्षेत्र के लोहिया नगर गुमटी के समीप शुक्रवार की सुबह एक युवक को बाइक ने टक्कर मार दी। इसके बाद एक ट्रक ने युवक को कुचल दिया। यह हादसा राष्ट्रीय उच्च पथ (एनएच)-31 फोरलेन पर हुआ। इस दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की जान चली गई। घटना से आक्रोशित लोग सड़क पर उतर गए। आक्रोशित लोगों ने एक घंटे से अधिक तक एनएच को जामकर यातायात ठप रखा। मृतक की पहचान लोहिया नगर झोपड़ पट्टी निवासी रामचन्द्र पासवान के पुत्र कन्हैया कुमार पासवान के रूप में हुई है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि शुक्रवार की सुबह कन्हैया घर से चाय पीने के लिए निकला था। वह अपने घर से निकल कर हाईवे पर पहुंचा ही था कि एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। वह सड़क पर गिर गया। इसी दौरान एक ट्रक ने उसे कुचल दिया। घटना के बाद ट्रक चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। इधर, घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने शव को हाईवे पर रखकर यातायात ठप कर दिया। करीब एक घंटे तक समझाने-बुझाने के बाद लोग शांत हुए। प्रशासनिक स्तर से मृतक के स्वजनों को उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया है। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। इस दर्दनाक हादसे से गांव में मातम छा गया है। लोगों का कहना है कि रफ्तार की कहर से आए दिन मौतें हो रही है। इधर, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

