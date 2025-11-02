'सीट जीतवा दो, तो मोदी जी डांस करने लगेंगे', राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने बेगूसराय में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनावों में नेता जो वादे करते हैं, चुनाव के बाद वे गायब हो जाते हैं और बिहार के काम आना तो दूर, यहां के लोगों को रोजगार और जमीन तक नहीं मिल रही।

राहुल ने मंच से कहा, “आप कहो यह सीट जीतवा देंगे तो मोदी जी डांस भी करने लगेंगे।” उन्होंने महात्मा गांधी, 1971 और वैश्विक संदर्भों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के हितों और जनता के सवालों पर सरकार मित्रों अंबानी और अडानी के पक्ष में काम कर रही है। राहुल ने आरोप लगाया कि एक रुपये में अडानी को जमीन दी जा रही है जबकि बिहार की जनता के लिए जमीन उपलब्ध नहीं करवाई जा रही।

नालंदा को फिर से शिक्षा का केन्द्र उन्होंने शिक्षा और नालंदा विश्वविद्यालय पर जोर देते हुए वादा किया कि उनकी सरकार आने पर नालंदा को फिर से शिक्षा का केन्द्र बनाया जाएगा और बिहार में रोजगार पैदा किए जाएंगे ताकि लोगों को दूसरे प्रदेशों या विदेशों में मजदूरी न करनी पड़े।

राहुल ने कहा, मैं आपको दो-तीन गारंटी देता हूं दिल्ली में मेरी सरकार आई तो नालंदा विश्वविद्यालय और बिहार में अति-पिछड़ों की सरकार। राहुल ने मोदी सरकार पर चुनावी धोखाधड़ी के आरोप भी लगाए और कहा कि बीजेपी व आरएसएस ने मिलकर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया है।