बिहार में '1 घर-1 मीटर' का नियम लागू: फ्री बिजली के लिए नहीं चलेगी चालाकी, दिखाने होंगे जमीन बंटवारे के कागजात
बिहार सरकार द्वारा 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा के बाद, लोग एक ही घर में कई कनेक्शन लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं ताकि अधिक मुफ्त बिजली पा सकें। ...और पढ़ें
राजेश रंजन, बेगूसराय। बिहार सरकार द्वारा 125 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने की घोषणा के बाद बिजली कनेक्शन लेने वालों की होड़ सी लग गई है।
बड़ी संख्या में उपभोक्ता यह सोचकर नया कनेक्शन लेने के लिए आवेदन करने लगे हैं कि अगर एक ही घर में दो-तीन या चार कनेक्शन हो जाएं, तो उन्हें 125 यूनिट के हिसाब से अधिक फ्री बिजली मिल जाएगी।
इसी सोच के तहत कई लोग अलग-अलग परिवार के सदस्यों के नाम से एक ही मकान के लिए नये कनेक्शन का आवेदन कर रहे हैं।
नया कनेक्शन लेने से बचते थे लोग
पहले स्थिति इसके उलट थी। लोग नया कनेक्शन लेने से बचते थे क्योंकि जितनी बिजली खपत होती थी, उतना बिल तो देना ही पड़ता था। साथ ही मीटर की संख्या बढ़ने पर फिक्स चार्ज भी बढ़ जाता था।
इसलिए ज्यादातर घरों में एक ही कनेक्शन रखा जाता था, लेकिन जैसे ही 125 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना लागू हुई, कनेक्शन लेने की होड़ शुरू हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि विद्युत विभाग के पास सैकड़ों आवेदन पेंडिंग हो गए हैं।
एक तरफ आवेदक रोज विभाग के चक्कर लगाकर शिकायत कर रहे हैं कि कई महीनों से आवेदन के बावजूद कनेक्शन नहीं मिल रहा, तो दूसरी तरफ विभागीय अधिकारी जांच में व्यस्त हैं। जांच के दौरान यह सामने आ रहा है कि कई आवेदनों में एक ही मकान के लिए कई कनेक्शन की मांग की जा रही है।
अलग कनेक्शन के लिए कौन से कागजात दिखाने होंगे?
इसी को देखते हुए बिजली विभाग ने सख्त आदेश जारी किया है कि एक मकान में केवल एक ही कनेक्शन दिया जाएगा। यदि किसी परिवार को अलग कनेक्शन चाहिए तो उन्हें कोर्ट से जारी भूमि या घर के बंटवारे का रजिस्टर्ड दस्तावेज जमा करना होगा।
स्पष्ट किया गया है कि यदि एक ही मकान में चार भाई भी रहते हैं, तब भी एक ही कनेक्शन का प्रावधान होगा। अलग-अलग मकान की स्थिति में ही अलग कनेक्शन मिल पाएगा।
गलत या भ्रामक आवेदन रिजेक्ट किए जा रहे
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि वैध दस्तावेज, आधार कार्ड, फोटो और बंटवारे के कागजात देने पर कनेक्शन देने में कोई परेशानी नहीं है।
लेकिन सिर्फ बिल बचाने के मकसद से एक ही मकान में कई कनेक्शन लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत या भ्रामक आवेदन मिलने पर उन्हें मजबूरन रिजेक्ट किया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।