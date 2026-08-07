बिहार के अस्पताल में फ्रैक्चर पैर पर प्लास्टर की जगह बांध दिया कागज का गत्ता, वायरल हुआ वीडियो

संवाद सूत्र, मंझौल (बेगूसराय)। अनुमंडलीय अस्पताल मंझौल का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद प्राथमिक उपचार की व्यवस्था को लेकर चर्चा शुरू हो गई।

वीडियो में सड़क दुर्घटना में घायल युवक के टूटे पैर को कार्टून/गत्ता के सहारे बांधकर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर करते हुए दिखाया गया है।

हालांकि, अस्पताल प्रबंधन ने इसे लापरवाही नहीं, बल्कि चिकित्सकीय प्रोटोकॉल के अनुरूप अपनाया गया प्राथमिक उपचार बताया है।

जानकारी के अनुसार, नावकोठी थाना क्षेत्र के महेशवारा गांव निवासी कृष्ण कुमार 15 जुलाई की रात सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

डायल-112 की पुलिस टीम उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल मंझौल लेकर पहुंची। जांच के दौरान चिकित्सकों ने पैर में गंभीर चोट और फ्रैक्चर की आशंका जताई। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया।

रेफर करने से पहले घायल पैर को कार्टून की मदद से स्थिर कर बांधा गया, इसका वीडियो अब इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। अस्पताल ने दी सफाई अस्पताल प्रभारी डॉ. अभिनव प्रियदर्शी ने बताया कि फ्रैक्चर की स्थिति में घायल अंग को हिलने से रोकना सबसे जरूरी होता है। यदि फ्रैक्चर स्प्लिंट उपलब्ध नहीं हो तो कार्डबोर्ड, लकड़ी या अन्य कठोर सामग्री का उपयोग कर अस्थायी स्प्लिंट बनाना प्राथमिक उपचार की मान्य चिकित्सकीय प्रक्रिया है।