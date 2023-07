Begusarai: बेखौफ बदमाशों ने अधेड़ की गोली मारकर की हत्या, वारदात से लोगों में दहशत

Crime News परिवार ने बताया कि देर शाम खाना खाने के बाद टहलने निकले थे। कुछ देर बाद घर से कुछ ही दूरी पर उनका शव मिला। किसी ने न गोली की आवाज सुनी और न ही बदमाशों को देखा। आनन-फानन में लोगों ने उन्हें उठा कर निजी क्लीनिक ले गए लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हत्या के बाद मोहल्ले में तनाव और दहशत का माहौल है।

बेगूसराय में अधेड़ की गोली मारकर हत्या।

जागरण संवाददाता, बेगूसराय: मंगलवार की देर शाम सिंघौल ओपी क्षेत्र के इटवा वॉर्ड 16 में अज्ञात बदमाशों ने अधेड़ की गोली मार हत्या कर दी। मृतक की पहचान ईटवा निवासी नवल कुंवार के करीब 55 वर्षीय पुत्र रमेश कुंवार के रूप में हुई है। बदमाशों ने ललाट में एक गोली मारी है। गार्ड की नौकरी करता था मृतक हत्या के बाद मोहल्ले में तनाव और दहशत का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार रमेश कुंवर परदेस में गार्ड की नौकरी करते थे। कुछ दिन पूर्व ही घर आए थे। हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस स्वजनों से पूछताछ में लगी है। खाने के बाद टहलने निकले थे स्वजनों ने बताया कि देर शाम खाना खाने के बाद टहलने निकले थे। कुछ देर बाद घर से कुछ ही दूरी पर उनका शव मिला। किसी ने न गोली की आवाज सुनी और न ही बदमाशों को देखा। आनन-फानन में लोगों ने उन्हें उठा कर निजी क्लीनिक ले गए। लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। समाचार प्रेषण तक स्वजन सदर अस्पताल में शव लेकर जुटे हैं।

Edited By: Mohammad Sameer