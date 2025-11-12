Language
    Liquor News : शराब छोड़ने की सलाह बनी मौत का कारण, बेगूसराय में पति ने पत्नी को जिंदा जलाया

    By RUPESH KUMAREdited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 10:04 AM (IST)

    बेगूसराय में एक हृदयविदारक घटना में, एक पति ने अपनी पत्नी को शराब छोड़ने की सलाह देने पर उसे जिंदा जला दिया। पत्नी अक्सर पति को शराब छोड़ने के लिए कहती थी, जिससे वह क्रोधित था। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना शराब की लत के विनाशकारी परिणामों को दर्शाती है।

    पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाया

    संवाद सूत्र, बखरी (बेगूसराय)। बखरी थाना क्षेत्र के सोनमा गांव में मंगलवार की देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शराब पीने से मना करने पर पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जला डाला।

    घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान 25 वर्षीय रिडू कुमारी, पत्नी जितेन्द्र कुमार के रूप में हुई है।

    स्थानीय लोगों के अनुसार, पति जितेन्द्र कुमार अक्सर शराब पीकर पत्नी से मारपीट करता था। मंगलवार की रात जब रिडू कुमारी ने उसे शराब पीने से मना किया, तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई।

    गुस्से में आकर जितेन्द्र ने पत्नी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग की लपटों में झुलसी रिडू की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

    घटना की सूचना मिलते ही बखरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति जितेन्द्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है।

