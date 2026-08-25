18 लाख के पैकेज से ब्रिटेन के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय तक, ऐसी है बेगूसराय के केशव वत्स की सफलता की कहानी

मो. खालिद, बेगूसराय। बीहट के गुरुदासपुर टोला से निकलकर केशव वत्स ने अपनी मेधा और मेहनत के दम पर ब्रिटेन तक बेगूसराय का नाम रोशन किया है।

केशव का चयन ब्रिटेन के प्रतिष्ठित वारविक विश्वविद्यालय के वारविक बिजनेस स्कूल (Warwick Business School-WBS) में बिजनेस एनालिटिक्स एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए हुआ है।

सितंबर 2026 से शुरू होने वाला यह पाठ्यक्रम विश्व के शीर्ष 10 और यूरोप के शीर्ष तीन बिजनेस एनालिटिक्स पाठ्यक्रमों में शामिल बताया जाता है।

बचपन से ही मेधा की पहचान

केशव ने 10वीं में 97 प्रतिशत अंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने क्षेत्रीय गणित ओलंपियाड और अंतरराष्ट्रीय जूनियर विज्ञान ओलंपियाड जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल की।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त करने के साथ ही राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा में भी सफलता हासिल की। रेसोस्टार्ट और टैलेंटेक्स जैसी प्रतियोगिताओं में शीर्ष 20 में स्थान बनाया।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 98 प्रतिशत अंक और वर्ष 2021 की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) में 604 अंक प्राप्त किए।

इसके बाद केशव ने मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) से विश्लेषण एवं सतत विकास अध्ययन में चार वर्षीय स्नातक शिक्षा पूरी की।

यहां उन्होंने डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स और सतत विकास के क्षेत्रों में अपनी समझ को मजबूत किया।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर नेतृत्व की पहचान

केशव की उपलब्धियों में वर्ष 2025 में कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित एशिया पैसिफिक लीडर्स समिट में भागीदारी भी महत्वपूर्ण है।

वैश्विक चुनौतियों और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों पर केंद्रित इस मंच पर भागीदारी के बाद उन्हें एशिया पैसिफिक लीडर्स एंबेसडर 2025 के रूप में सम्मानित किया गया।

शोध से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनी तक अनुभव

केशव ने शोध और अकादमिक सम्मेलनों में भी अपनी पहचान बनाई है। आइआइटी बांबे और आइआइटी कानपुर के सहयोग से आयोजित संकेत सम्मेलन में उन्होंने शोध प्रस्तुत किया और शोध प्रस्तुति के लिए सम्मान प्राप्त किया।