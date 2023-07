बिहार: ओझा ने शुद्धिकरण के नाम पर मनोरोगी को गंगा में उतारा, डूबने से मौत; सहरसा से बेगूसराय लाए थे परिजन

झाड़-फूंक से मनोरोग ठीक करने का दावा करने वाला ओझा सहरसा के एक युवक की मौत का कारण बन गया उसके कहने पर मनोरोगी युवक को शुद्धिकरण के लिए स्वजन ने गंगा नदी में स्नान के लिए उतार दिया लेकिन वह खुद को संभाल नहीं सका और डूब गया। 24 घंटे बाद मंगलवार की दोपहर करीब ढाई बजे उसका शव सतह पर आया तो गोताखोरों ने बाहर निकाला।

ओझा ने शुद्धिकरण के नाम पर मनोरोगी को गंगा में उतारा, डूबने से मौत

Your browser does not support the audio element.

HighLights सहरसा के युवक को झाड़-फूंक कराने बेगूसराय ले आए थे स्वजन 24 घंटे बाद मिला शव, युवक के डूबते घाट से भागा ओझा

संवाद सूत्र, साहेबपुर कमाल (बेगूसराय): झाड़-फूंक से मनोरोग ठीक करने का दावा करने वाला ओझा सहरसा के एक युवक की मौत का कारण बन गया, उसके कहने पर मनोरोगी युवक को शुद्धिकरण के लिए स्वजन ने गंगा नदी में स्नान के लिए उतार दिया, लेकिन वह खुद को संभाल नहीं सका और डूब गया। 24 घंटे बाद मंगलवार की दोपहर करीब ढाई बजे उसका शव सतह पर आया तो गोताखोरों ने बाहर निकाला। सोमवार को युवक के डूबने के बाद स्वजन ने ओझा को पकड़ लिया। बाद में युवक के डूबने की सूचना पर पहुंचे बीडीओ व पुलिस ने बीचबचाव कर उसे छुड़ाया। मौका देख ओझा भाग निकला। परि‍वार पोस्‍टमार्टम के बाद गांव ले गया शव युवक के स्वजन ने ओझा के विरुद्ध थाने में शिकायत नहीं की और पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर अपने गांव चले गए। इधर, पुलिस ने भी अंधविश्वास फैलाने वाले ओझा पर कोई कार्रवाई नहीं की। बताया गया कि सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना अंतर्गत वलथा निवासी दुलारचंद मल्लिक अपने 25 वर्षीय पुत्र मनोरोगी दशरथ मल्लिक को झाड़-फूंक कराने बेगूसराय लाए थे। ओझा ने तंत्र-मंत्र के क्रम में साहेबपुर कमाल के छर्रापट्टी गंगा घाट पर मनोरोगी युवक को डुबकी लगवाई थी। युवक की पत्नी रुणा देवी का रो-रोकर बुरा हाल है।

Edited By: Prateek Jain