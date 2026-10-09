मुख्यमंत्री उद्यमी योजना: बेगूसराय के 117 लाभुकों के खाते में भेजी गई पहली किस्त, मिले 2-2 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। अपने कारोबार की शुरुआत कर आत्मनिर्भर बनने की राह देख रहे जिले के 117 उद्यमियों के लिए बुधवार को अच्छी खबर आई।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत प्रशिक्षण पूरा करने वाले लाभुकों के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में दो-दो लाख रुपये हस्तांतरित किए गए।

पटना के बापू सभागार में आयोजित एक दिवसीय उद्यमिता कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के सात हजार से अधिक लाभुकों के खाते में करीब 150 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की।

बेगूसराय के लाभुक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। जिला पदाधिकारी रिची पांडेय ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ से कार्यक्रम में भाग लिया।

उनके साथ जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक ज्ञानेश्वरी किरण समेत संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद जिले के 197 उद्यमियों की अंतिम सूची तैयार की गई थी।

117 लाभुकों की ट्रेनिंग पूरी

इनमें 117 लाभुकों ने निर्धारित उद्यमिता प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले लाभुकों को ही योजना की पहली किस्त दी गई है। योजना के तहत पात्र लाभुकों को कुल 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलती है।