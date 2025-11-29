बेगूसराय के गढ़पुरा में खुलेगा डिग्री कॉलेज, 5 एकड़ जमीन चिन्हित

संवाद सूत्र, गढ़पुरा (बेगूसराय)। गढ़पुरा में डिग्री कॉलेज नहीं है, जिसके कारण प्रखंड क्षेत्र की बहुत सी छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती है। क्योंकि स्नातक की शिक्षा के लिए शहरी क्षेत्रों में पढ़ने की व्यवस्था है। जहां नित्य घर से जाकर पढ़ना छात्राओं के लिए संभव नहीं होता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रखंड के 11 उच्च विद्यालय को उत्क्रमित कर प्लस टू बनाया गया है। इसको लेकर बालिकाएं इंटर तक की शिक्षा लेकर घर बैठ जाती है। हालांकि राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है।

डिग्री कॉलेज के लिए अंचल अधिकारी को भूमि चयन करने के लिए जिला से निर्देश दिया गया था। जिसका अनुपालन करते हुए गढ़पुरा अंचल के सीओ राजन कुमार ने मौजा विजय नारायण के गैर मजरुआ आम पांच एकड़ जमीन चिह्नित किया है, जिसका सारा कागजात तैयार कर अनुमंडल के माध्यम से सरकार को भेज दिया गया है।

अब डिग्री कॉलेज बनने की जमीन संबंधित प्रक्रिया पूरी हो गई है। उपरोक्त जानकारी देते हुए सीओ ने बताया कि सरकार द्वारा डिग्री कॉलेज खोले जाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश मिला था, जिसका अनुपालन करते हुए इस कार्य को प्रमुखता से लेते हुए जमीन की तलाश की गई।

जमीन पर कुछ लोगों का कब्जा दुनही पंचायत के मौजा विजय नारायण के अंतर्गत थाना नंबर 124, खाता संख्या 27, खेसर 279, रकबा 5 एकड़ डिग्री महाविद्यालय की स्थापना के लिए सरकार को भेजा गया है। सीओ ने बताया कि यह गैर मजरुआ आम जमीन, जिसका कुछ लोगों ने अपने नाम से बंदोबस्त करा कर जमाबंदी कायम करा लिया था, जिसे जिला के एडीएम को कागजात उपलब्ध कराकर गया।

बारीकी से अध्ययन करने के बाद एडीएम ने जमाबंदी रदीकरण वाद संख्या 191 वर्ष 2024-25 को उक्त जमीन की जमाबंदी रद कर दिया गया। उसके बाद उक्त खाता खेसरा और रकवा को दर्शाते हुए सारा कागजात अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से सरकार को डिग्री महाविद्यालय खोले जाने के लिए भेज दिया गया है।