     न भवन, न अलाव, न गर्म कपड़े की व्यवस्था; कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहे आंगनबाड़ी के नन्हे बच्चे

    By Balwant Chaudhary Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 04:45 PM (IST)

    छौड़ाही प्रखंड क्षेत्र में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है, खासकर आंगनबाड़ी केंद्रों के छोटे बच्चे परेशान हैं। 16 डिग्री सेल्सियस तापमान और बर्फील ...और पढ़ें

    कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहे आंगनबाड़ी के नन्हे बच्चे

    संवाद सहयोगी, छौड़ाही (बेगूसराय)। छौड़ाही प्रखंड क्षेत्र में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। सबसे अधिक परेशानी का सामना आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले चार वर्ष से कम उम्र के नन्हे बच्चों को करना पड़ रहा है। ठंड से कांपते बच्चों की जुबान पर एक ही फरियाद है-डीएम सर, बहुत ठंड लग रही है, कुछ दिन छुट्टी दिलवा दीजिए। 

    शनिवार को दिन के करीब 11 बजे अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं 10 किलोमीटर प्रतिघंटे से अधिक रफ्तार से चल रही बर्फीली पछुआ हवा ने ठंड का असर और बढ़ा दिया। मौसम विभाग के अनुसार ऊपरी वायुमंडल से ठंडी हवा के प्रवेश और पछुआ हवा के कारण कोल्ड डे जैसी स्थिति बन गई है।

    ठंड से बच्चे लगातार कांप रहे

    पड़ताल के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 80 पर खुले आसमान के नीचे बच्चों को बैठाकर भोजन कराया जा रहा था। सेविका पिंकी देवी बच्चों से पूछ-पूछकर उन्हें भरपेट भोजन कराने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन ठंड से बच्चे लगातार कांप रहे थे। 

    न दरवाजा, न खिड़की और न ही ठंड से बचाव की कोई व्यवस्था। अलाव जलाने या अन्य किसी तरह के बचाव के लिए कोई फंड उपलब्ध नहीं कराया गया है। बच्चे बताते हैं कि इतनी ठंड में केंद्र आने का मन नहीं करता और यदि भोजन घर तक मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा।

    आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 127 की स्थिति और भी गंभीर है। यह केंद्र टाट की झोपड़ी में संचालित हो रहा है। न अपना भवन है और न ही किराए के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था। यहां शौचालय और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। 

    नंगे पांव बैठे बच्चे ठंड से ठिठुरते नजर आए

    मिट्टी की जमीन पर बिछी एक दरी पर नंगे पांव बैठे बच्चे ठंड से ठिठुरते नजर आए। सेविका सुरेखा कुमारी जैसे-तैसे बच्चों को भोजन कराने में जुटी थीं। अत्यंत गरीब परिवारों से आने वाले इन बच्चों के पास पर्याप्त गर्म कपड़े तक नहीं हैं।

    आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 111 पर भी यही हाल देखने को मिला। फर्श पर दरी बिछाकर बच्चे एक-दूसरे से सटकर बैठे थे, ताकि ठंड से कुछ राहत मिल सके। दरवाजे पर संचालित केंद्र में बर्फीली हवा सीधे बच्चों के शरीर में चुभ रही थी। 

    इन हालातों ने आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुपोषित और गरीब बच्चों के लिए बने इन केंद्रों में ठंड से बचाव की व्यवस्था करना अब बेहद जरूरी हो गया है।

    मौसम अलर्ट  

    डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग द्वारा अगले चार दिन के लिए जारी पूर्वानुमान के अनुसार हल्के बादल छाए रह सकते हैं और पांच किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चल सकती है। सुबह तक घना कुहासा छाया रह सकता है। अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।