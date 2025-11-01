Language
    मोंथा तूफान के बाद बेमौसमी बारिश और ठंड से बढ़े सर्दी-जुकाम के मरीज, अस्पतालों में उमड़ी भीड़

    By Ghanshyam Jha Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 07:50 PM (IST)

    बेगूसराय में मोंथा तूफान के बाद हुई बारिश और ठंड से सर्दी-जुकाम के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। डॉक्टरों ने लोगों को ठंड से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। सिविल सर्जन ने बताया कि ओपीडी में 30-40% तक मरीजों की बढ़ोतरी हुई है।

    बेमौसमी बारिश और ठंड से बढ़े सर्दी-जुकाम के मरीज

    जागरण संवाददाता, बेगूसराय। जिले में मोंथा तूफान के प्रभाव से लगातार तीन दिनों तक हुई बेमौसम बरसात के बाद मौसम में आई ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तापमान में अचानक आई गिरावट के कारण सर्दी-जुकाम, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। शहर के सरकारी अस्पतालों से लेकर निजी क्लीनिकों तक मरीजों की भीड़ बढ़ गई है।

    सदर अस्पताल के ओपीडी में रोजाना सर्दी-जुकाम और वायरल बुखार के कई मरीज पहुंच रहे हैं। फिजीशियन डॉ. चंदन कुमार चौधरी, डॉ. सोना, डॉ. प्रवीण कुमार का कहना है कि मौसम में आए अचानक बदलाव के कारण लोगों की प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हुई है। जिससे वायरल संक्रमण फैल रहा है। सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों और बुजुर्गों में देखा जा रहा है। कई स्कूलों में भी बच्चों की उपस्थिति कम हो गई है।

    बुखार के मामलों में लगभग 30 से 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी 

    सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार के अनुसार, बीते तीन दिनों में सर्दी-जुकाम और बुखार के मामलों में लगभग 30 से 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ओपीडी में भीड़ बढ़ने से स्वास्थ्य कर्मियों की व्यस्तता भी बढ़ गई है। 

    सदर अस्पताल के उपाधीक्षक सह सर्जन डॉ. अखिलेश कुमार ने बताया कि शनिवार को संध्या 4.30 बजे तक कुल 726 मरीजों ने इलाज के लिए अपना निबंधन कराया। इसमें आज लगभग डेढ़ सौ से अधिक सर्दी जुकाम व बुखार से पीड़ित मरीजों का इलाज सदर अस्पताल के जनरल ओपीडी, एनसीडी सह वृद्धजन ओपीडी,महिला ओपीडी व शिशु वार्ड में किया गया है।

    ठंडे पेय पदार्थों से परहेज करें

    डॉक्टरों ने लोगों को इस मौसम में खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सुबह-शाम ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनें, ठंडे पेय पदार्थों से परहेज करें और ताजा और संतुलित आहार लें। 

    इसके अलावा, भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर मास्क का प्रयोग करने और स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक आसमान साफ रहने की संभावना जताई है, हालांकि तापमान में और गिरावट आने से ठंड का असर बढ़ सकता है। इससे मौसमी बीमारियों का खतरा और बढ़ने की आशंका है।