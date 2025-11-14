Cheria Bariarpur vidhan sabha Chunav Result: चेरिया बरयारपुर सीट पर शुरुआती रुझानों में राजद के सुशील कुमार आगे
Cheria Bariarpur election Result: चेरिया बरयारपुर सीट पर शुरुआती रुझानों में राजद के सुशील कुमार आगे चल रहे हैं। बेगूसराय की चेरिया बरियारपुर विधानसभा सीट पर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2020 में राजद के राज बंशी महतो ने यह सीट जीती थी। इस बार जदयू ने अभिषेक आनंद, राजद ने सुशील कुमार और जन सुराज पार्टी ने मृत्युंजय कुमार को उतारा है, जिससे प्रमुख दलों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है।
डिजिटल डेस्क, चेरिया बरियारपुर। चेरिया बरयारपुर सीट पर शुरुआती रुझानों में राजद के सुशील कुमार आगे चल रहे हैं।बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में 9 लोगों के बीच सियासी जंग हुई। चेरिया बरियारपुर विधानसभा सीट (Bihar vidhan sabha chunav Result) बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। यह सीट बेगूसराय जिले के अंतर्गत आती है। बता दें कि 1977 में हुए पहले चुनाव में यहां कांग्रेस के हरिहर महतो ने चुनाव जीता। 2020 में राजद के राज बंशी महतो ने इस सीट से चुनाव जीता था।
साल 2025 में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव में इस सीट (Cheria Bariarpur Vidhan sabha Chunav result) पर जनता दल (यूनाइटेड) (जदयू) ने अभिषेक आनंद को चुनावी मैदान में उतारा। इसी तरह राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने सुशील कुमार पर भरोसा जताया। वहीं, जन सुराज पार्टी ने मृत्युंजय कुमार को टिकट दिया।
इस प्रकार से बरियापुर सीट पर प्रदेश की तीन प्रमुख पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इनके अलावा कुछ अन्य दलों ने भी अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं।
- जनता दल (यूनाइटेड) - अभिषेक आनंद
- राष्ट्रीय जनता दल - सुशील कुमार
- जन सुराज पार्टी - मृत्युंजय कुमार
- राष्ट्रीय जन विकास पार्टी - राकेश कुमार
- भागीदारी पार्टी (पी) - राज कुमार
- जागरूक जनता पार्टी - राम आशीष शर्मा
- निर्दलीय - राम सखा महतो
- निर्दलीय - राम स्वार्थ प्रसाद
- निर्दलीय - विजय तांती
