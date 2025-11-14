Cheria Bariarpur vidhan sabha Chunav Result: चेरिया बरयारपुर सीट पर शुरुआती रुझानों में राजद के सुशील कुमार आगे

डिजिटल डेस्‍क, चेरिया बरियारपुर। चेरिया बरयारपुर सीट पर शुरुआती रुझानों में राजद के सुशील कुमार आगे चल रहे हैं।बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में 9 लोगों के बीच सियासी जंग हुई। चेरिया बरियारपुर विधानसभा सीट (Bihar vidhan sabha chunav Result) बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। यह सीट बेगूसराय जिले के अंतर्गत आती है। बता दें कि 1977 में हुए पहले चुनाव में यहां कांग्रेस के हरिहर महतो ने चुनाव जीता। 2020 में राजद के राज बंशी महतो ने इस सीट से चुनाव जीता था।