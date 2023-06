PM Modi: बिहार की इस यूनिवर्सिटी में BA की परीक्षा देंगे पीएम मोदी ! एडमिट कार्ड देख हैरान हो रहे लोग

PM Modi Admit Card बिहार के बेगूसराय में बीए की परीक्षा के दौरान एडमिट कार्ड चेक कर रहे शिक्षक हैरान रह गए जब उन्होंने एक एडमिट कार्ड में पीएम मोदी की तस्वीर लगी देखी। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना परीक्षा नियंत्रक को दी। अब इस मामले में कॉलेजों के ऑनलाइन कार्य संभालने वाले एजेंसी के प्रमुख ने बताया कि एडमिट कार्ड में आखिर कैसे नरेंद्र मोदी की तस्वीर आ गई।

PM Modi: बिहार की इस यूनिवर्सिटी में BA की परीक्षा देंगे पीएम मोदी !

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। बिहार में अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड में सनी लियोनी तो साउथ की टॉप एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरम की फोटो लगाने का मामला सामने आ चुका है। अब, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने लापरवाही का एक और नमूना पेश किया है। अब एक छात्रा के एडमिट कार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगा दी। यह मामला बेगूसराय का है। स्नातक द्वितीय खंड की परीक्षा देने जीडी कॉलेज परीक्षा केंद्र पहुंची महिला कॉलेज की एक छात्रा के एडमिट कार्ड पर उसकी फोटो की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो देख वीक्षक अचरज में पड़ गए। इसकी तुरंत सूचना कॉलेज के परीक्षा नियंत्रक को दी गई। कॉलेज के परीक्षा नियंत्रक ने इस संदर्भ में प्राचार्य से बात की, जहां से अनुमति के बाद छात्रा को परीक्षा देने की अनुमति दी गई। जीडी कॉलेज के परीक्षा नियंत्रक डॉ. जिकरुल्लाह खान ने बताया कि इस मामले से यूनिवर्सिटी प्रशासन को अवगत कराया गया है। फिलहाल, छात्रा को विशेष अनुमति देकर परीक्षा में शामिल करा लिया गया है। 'कॉलेज की कोई गलती नहीं' वहीं, कॉलेजों के ऑनलाइन कार्य संभालने वाले एजेंसी के प्रमुख महाशंकर वर्मा ने बताया कि परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर ही भरा जाता है। यह कॉलेज के साइट पर अपलोड नहीं होता है। इसलिए इसमें कॉलेज की किसी स्तर पर कोई चूक नहीं है। महाशंकर वर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय स्तर पर भी इसे सिर्फ एक चूक के नजर से देखा जाएगा क्योंकि लाखों बच्चे परीक्षा फॉर्म भरते हैं। ऐसे में सारे फार्म का फोटो मिलान करना संभव नहीं है। यह गलती मूलतः साइबर कैफे के स्तर से हुई होगी। उन्होंने कहा कि बच्चे बिना फोटो के उसके पास गए होंगे, उसने तत्काल कोई फोटो, उसमें लगा करके उससे दुबारा फोटो लाने के लिए कहा होगा कि जब एडिट का ऑप्शन आएगा तो वह उसे ठीक कर देगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया होगा, इसलिए वह सबमिटेड हो गया। महाशंकर वर्मा ने बताया कि वही फोटो उसके एडमिट कार्ड पर प्रकाशित होकर के यहां चला आया। एडमिट कार्ड में अक्सर बहुत सारी गलतियां मिलती हैं। उसमें प्राचार्य के स्तर से से सुधार करके विद्यार्थियों से परीक्षा दिलवा दिया जाता है।

Edited By: Roma Ragini