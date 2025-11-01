जागरण टीम, पटना/बेगूसराय। बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी शिवप्रकाश गरीब दास पर महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। एक ओर भारतीय कम्‍यूनिस्‍ट पार्टी (सीपीआइ) ने उन्‍हें भाजपा का एजेंट बता दिया है तो दूसरी ओर मुकेश सहनी की पार्टी वीआइपी ने उनके समर्थन का ऐलान कर दिया है। भगवानपुर प्रखंड मुख्यालय बाजार स्थित कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में शनिवार को बकायदा प्रेस कांफ्रेंस कर वीआइपी के जिलाध्यक्ष जय जयराम सहनी ने इसकी घोषणा की।

वीआइपी ज‍िलाध्‍यक्ष ने कहा क‍ि मुकेश सहनी के सर्वे में गरीबदास की मज़बूत स्थिति को देखते हुए पार्टी नेतृत्व से उन्‍हें समर्थन देने का निर्देश मिला है। इसी के मद्देनजर आज जिला प्रभारी दुलारचंद सहनी व बछवाड़ा विधानसभा के प्रखंड अध्‍यक्षों के साथ प्रेस वार्ता कर इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पार्टी के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओ तथा सदस्यों से अपील करते हैं कि आप लोग मजबूती के साथ गरीबदास के साथ खड़ा हों। उन्होंने आगे कहा कि महागठबंधन ने उन्‍हें ही असली उम्‍मीदवार बताया है। इसलिए वीआइपी सहित इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों ने अपना पूर्ण समर्थन गरीबदास को दिया है।

मौके पर उपस्‍थ‍ित गरीबदास ने समर्थन के लिए आभार जताया। उन्‍होंने बताया क‍ि शुक्रवार को बछवाड़ा में लालू प्रसाद यादव के समधी कैप्टन अजय सिंह यादव की उपस्थिति में राजद का समर्थन मिला है। आइपी गुप्ता ने भी समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जन-जन की लड़ाई है।