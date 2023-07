Bihar: राष्ट्रीय महिला वॉलीवॉल खिलाड़ी कल्पना झा की सड़क दुर्घटना में मौत, पटना के अस्पताल में चल रहा था इलाज

बिहार के बेगूसराय की राष्ट्रीय महिला वॉलीवॉल खिलाड़ी 11 जुलाई की शाम करीब सात बजे एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। तेघड़ा थाना क्षेत्र के रातगांव पंचायत की रहने वाली 24 वर्षीय कल्पना झा की पटना में इलाज के दौरान बुधवार रात मौत हो गई। शव घर पहुंचते ही क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई।

Bihar: पटना के अस्पताल में चल रहा था इलाज। फाइल फोटो

संवाद सहयोगी, बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय की राष्ट्रीय महिला वॉलीवॉल खिलाड़ी 11 जुलाई की शाम करीब सात बजे एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। तेघड़ा थाना क्षेत्र के रातगांव पंचायत की रहने वाली 24 वर्षीय कल्पना झा की पटना में इलाज के दौरान बुधवार रात मौत हो गई। शव घर पहुंचते ही क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। अज्ञात वाहन ने मारी थी मारी टक्कर चाचा संतोष पराशर ने बताया कि कल्पना अपनी चाची और दो पड़ोस की महिला के साथ नया नगर दुलारपुर बैंक ढाला के पास शाम सात बजे भोला बाबा मंदिर में पूजा और दीया जलाने के लिए जा रही थीं। दलसिंहसराय की ओर से आ रहे अज्ञात वाहन ने इन लोगों को ठोकर मारते हुए गाड़ी सहित फरार हो गया। गंभीर हालत को देखते हुए पटना रेफर की गई थीं कल्पना झा इस घटना में दो महिलाओं को हल्की चोटें आई, परंतु, कल्पना गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें इलाज के लिए बरौनी लाइफ लाइन हास्पिटल ले जाया गया, जहां स्थिति में सुधार नहीं होने पर चिकित्सकों ने पटना रेफर कर दिया। वहां इलाज के क्रम में बुधवार की रात्रि उनकी मौत हो गई। चाचा संतोष पराशर ने बताया कि कल्पना झा बालिका महिला वॉलीवॉल, यूथ महिला वॉलीवॉल, सीनियर महिला वॉलीवॉल एवं यूनिवर्सिटी महिला वॉलीवॉल की नेशनल खेल चुकी थीं। चार बहन और एक भाई में सबसे छोटी थीं कल्पना कल्पना चार बहन और एक भाई में सबसे छोटी थीं। तीन बहन की शादी हो चुकी है। मां की मृत्यु 2009 में बीमारी से हो गई थी। पिता की मौत 2021 में हो चुकी है। पिता की मृत्यु के बाद घर पर भाई और बहन की देखरेख इनके चाचा करते थे। कल्पना की मौत पर बिहार वॉलीवॉल एसोसिएशन ने भी संवेदना व्यक्त की है।

Edited By: Mohit Tripathi