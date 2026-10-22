जिस शिक्षक का जवाब आ ही नहीं सकता, उन्हीं से विभाग ने मांग लिया स्पष्टीकरण; बेगूसराय का अजीबोगरीब मामला

संवाद सूत्र, गढ़पुरा (बेगूसराय)। गढ़पुरा मध्य विद्यालय के जिस शिक्षक का निधन करीब तीन महीने पहले हो चुका है, विभाग ने उन्हें प्रशिक्षण से अनुपस्थित बताते हुए स्पष्टीकरण मांग लिया।

15 अक्टूबर को जारी पत्र में तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक रामानुज शर्मा से जवाब मांगा गया, जबकि उनका निधन 21 जुलाई को ही हो गया था।

मामला जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), बेगूसराय में 12 से 16 अक्टूबर तक आयोजित आवासीय प्रशिक्षण से जुड़ा है।

डीईओ ने दिया स्‍पष्‍टीकरण का आदेश

प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों की सूची तैयार की गई थी। इसी सूची में रामानुज शर्मा का नाम भी शामिल कर लिया गया। इसके आधार पर DEO कुमार अनुभव ने उन्हें स्पष्टीकरण देने का निर्देश जारी कर दिया।