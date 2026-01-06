Bihar 10th Admit Card: बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 का प्रवेश पत्र जारी, यहां से डाउनलोड करें
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वार्षिक मैट्रिक परीक्षा 2026 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये 6 जनवरी से exam.biharboardonline.org पर उपलब्ध हैं। छा ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, भगवानपुर (बेगूसराय)। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। समिति द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार मैट्रिक परीक्षा 2026 का प्रवेश पत्र छह जनवरी से समिति की आधिकारिक वेबसाइट exam.biharboardonline.org पर उपलब्ध कराया गया है।
समिति ने बताया कि परीक्षार्थी स्वयं प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं करेंगे। संबंधित विद्यालय प्रधान अपने यूजर आइडी एवं पासवर्ड के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर उस पर हस्ताक्षर और मुहर लगाकर छात्रों के बीच वितरित करेंगे। बिना हस्ताक्षर और मुहर के प्रवेश पत्र मान्य नहीं होगा।
विज्ञप्ति में बताया गया है कि प्रायोगिक एवं आंतरिक परीक्षा 20 से 22 जनवरी तक आयोजित की जाएगी, जबकि सैद्धांतिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी के बीच होगी। केवल सेंटअप घोषित परीक्षार्थियों को ही परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
नॉन सेंटअप, अनुशासनहीन, अनुपस्थित अथवा अयोग्य छात्रों को परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। यदि ऐसे किसी छात्र का प्रवेश पत्र निर्गत किया जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी विद्यालय प्रधान की होगी।
समिति ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रवेश पत्र में नाम, जन्मतिथि, विषय अथवा अन्य विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर विद्यालय प्रधान द्वारा निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन सुधार कराया जाएगा।
बिना वैध प्रवेश पत्र के किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं, दिव्यांग (लेखक श्रेणी) परीक्षार्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।
