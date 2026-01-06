Bihar 10th Admit Card: बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 का प्रवेश पत्र जारी, यहां से डाउनलोड करें

संवाद सूत्र, भगवानपुर (बेगूसराय)। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। समिति द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार मैट्रिक परीक्षा 2026 का प्रवेश पत्र छह जनवरी से समिति की आधिकारिक वेबसाइट exam.biharboardonline.org पर उपलब्ध कराया गया है।

समिति ने बताया कि परीक्षार्थी स्वयं प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं करेंगे। संबंधित विद्यालय प्रधान अपने यूजर आइडी एवं पासवर्ड के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर उस पर हस्ताक्षर और मुहर लगाकर छात्रों के बीच वितरित करेंगे। बिना हस्ताक्षर और मुहर के प्रवेश पत्र मान्य नहीं होगा।

विज्ञप्ति में बताया गया है कि प्रायोगिक एवं आंतरिक परीक्षा 20 से 22 जनवरी तक आयोजित की जाएगी, जबकि सैद्धांतिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी के बीच होगी। केवल सेंटअप घोषित परीक्षार्थियों को ही परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।