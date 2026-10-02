बेगूसराय में बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या, दो बाइक और तीन खोखे बरामद

संवाद सूत्र, बरौनी (बेगूसराय)। फुलवड़िया थाना क्षेत्र के बख्तर स्थान के समीप शुक्रवार की संध्या बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक की गोली मार दी।

ताबड़तोड़ तीन गोली मारने के बाद अपराधी फरार हो गए। गंभीर हालत में युवक को इलाज के लिए बेगूसराय ले जाया जा रहा था, इसी दौरान उसकी मौत हो गई।

मृतक की पहचान बरौनी नगर परिषद क्षेत्र के बाबा स्थान वार्ड संख्या एक निवासी राम कुमार राम उर्फ राम झल्लू राम के 25 वर्षीय पुत्र गणेश कुमार के रूप में हुई है।

घटनास्थल से दो बाइक व दो खोखे बरामद

घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल के समीप से एक बाइक तथा करीब 100 मीटर की दूरी से दूसरी बाइक बरामद की है। घटनास्थल से दो खोखे भी मिले हैं।