डेढ़ साल पहले गूंजी थीं शादी की शहनाइयां, अब अमन की मौत से परिवार में पसरा मातम; बेगूसराय में सड़क हादसा

संवाद सूत्र, साहेबपुर कमाल (बेगूसराय)। बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में एनएच-31 पर रविवार की देर शाम सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई।

सनहा ढाला और जाफरनगर ढाला के बीच करीब सात बजे अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 33 वर्षीय अमन कुमार ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई।

मृतक की पहचान सबदलपुर पंचायत के वार्ड संख्या दो निवासी फुर्ती यादव के पुत्र अमन कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि अमन अपाचे बाइक से अपने घर सबदलपुर से ससुराल बहादुरनगर जा रहा था।

इसी दौरान एनएच-31 पर सनहा ढाला और जाफरनगर ढाला के बीच किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसा इतना गंभीर था कि अमन की मौके पर ही मौत हो गई।

डेढ़ साल पहले हुई थी शादी, परिवार में पसरा मातम

अमन कुमार की शादी करीब डेढ़ साल पहले हुई थी। वह तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। कम उम्र में उसकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।