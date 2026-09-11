सड़क बनी 'स्विमिंग पूल': बेगूसराय में ग्रामीणों ने केक और फीता काटकर किया उद्घाटन, अनोखे अंदाज में जताया विरोध

संवाद सहयोगी, छौड़ाही (बेगूसराय)। ऐजनी पंचायत के राजोपुर वार्ड नंबर एक में जलजमाव से परेशान ग्रामीणों ने शुक्रवार को अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। सड़क पर जमा गंदे पानी के बीच ग्रामीणों ने फीता काटकर और केक काटकर सांकेतिक रूप से 'स्विमिंग पूल' का उद्घाटन किया।

ग्रामीणों ने कहा कि यह कोई जश्न नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही जलनिकासी की समस्या की ओर जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराने का शांतिपूर्ण तरीका है। ग्रामीणों के अनुसार, बारिश के बाद वार्ड की पक्की सड़क पर कई जगह घुटने भर पानी जमा हो गया है। स्थिति यह है कि सड़क से गुजरने वाली बाइक के साइलेंसर तक पानी में डूब जा रहे हैं। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और राहगीरों को इसी गंदे पानी से होकर आवागमन करना पड़ रहा है।