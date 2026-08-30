बेगूसराय में 256 करोड़ का 4.8 KM लंबे फ्लाईओवर तैयार, फिर भी नहीं दौड़ रहे वाहन; कहां अटका काम?

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। सुलभ आवागमन और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए शहर में एनएच-31 पर फोरलेन निर्माण के बाद कपस्या से ट्रैफिक चौक तक फोरलेन फ्लाईओवर का निर्माण शुरू किया गया था।

बाद में स्थानीय लोगों की मांग पर एनएच-31 पर बनने वाले इस फोरलेन फ्लाईओवर की लंबाई बढ़ाकर जेल गेट के समीप तक कर दी गई।

परियोजना के कार्य को पूरा करने की संभावित तिथि जुलाई 2026 निर्धारित की गई थी। हालांकि, निर्धारित समय-सीमा के करीब एक माह बाद भी फ्लाईओवर पर परिचालन शुरू नहीं हो सका है।

परियोजना का अधिकांश काम पूरा

हालांकि, परियोजना का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य को पूरा करने में एजेंसी जुटी हुई है। अधिकारियों के अनुसार, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद फ्लाईओवर पर परिचालन शुरू होने से शहर में जाम की समस्या काफी हद तक कम होने की उम्मीद है।

बताते चलें कि 27 जून 2022 को 255.99 करोड़ रुपये की लागत से 4.225 किलोमीटर लंबे फोरलेन फ्लाईओवर का निर्माण शुरू किया गया था। परियोजना के प्रथम चरण का निर्माण कार्य पूरा करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई थी। बाद में परियोजना की लंबाई 664.4 मीटर बढ़ाकर ट्रैफिक चौक से जेल गेट के समीप तक कर दी गई। इसके बाद पूरी परियोजना को पूरा करने की संभावित तिथि जुलाई 2026 निर्धारित की गई। फ्लाईओवर शुरू होने से कम होगा शहर का जाम शहर के बीचोबीच बन रहे इस फ्लाईओवर के चालू होने से पटना और मुजफ्फरपुर की ओर से आने वाले तथा खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार और मुंगेर की दिशा में जाने वाले मालवाहक और अन्य बड़े वाहनों को शहर के व्यस्त हिस्से से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। इससे शहर में जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है।