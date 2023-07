बेगूसराय: गंगा नदी में नहाने गए युवक की गहरे पानी में डूबने से मौत, आधे घंटे की मशक्कत के बाद निकाला जा सका शव

बेगूसराय के तेघड़ा थाना क्षेत्र के बजलपुरा गंगा घाट पर नहाने गया एक युवक नदी के गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। गंगा घाट पर स्नान कर रही एक महिला ने डूबते युवक को बचाने के लिए अपनी साड़ी फेंकी लेकिन डूबते हुए युवक को नहीं बचाया जा सका। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वह तीन दोस्तों के साथ गंगा स्नान के लिए आया हुआ था।

संवाद सहयोगी, बेगूसराय: बेगूसराय के तेघड़ा थाना क्षेत्र के बजलपुरा गंगा घाट पर नहाने गया एक युवक नदी के गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। गंगा घाट पर स्नान कर रही एक महिला ने डूबते युवक को बचाने के लिए अपनी साड़ी फेंकी, लेकिन डूबते हुए युवक को नहीं बचाया जा सका। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वह तीन दोस्तों के साथ गंगा स्नान के लिए आया हुआ था। नहाने के दौरान गहरे पानी में चले जाने के कारण एक युवक गहरे पानी में डूब गया। बजलपुरा के शील कुमार सिंह को घटना की सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत स्थानीय तैराक फूलों साहनी को लेकर गंगा घाट पर पहुंचे। आधे घंटे बाद निकाला जा सका शव फूलों साहनी ने डूबे युवक को नदी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधे घंटे बाद डूबे हुए युवक को गंगा नदी से निकाला गया, तब तक युवक की मृत्यु हो चुकी थी। डूबे हुए युवक के साथी डर से भाग गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया युवक के डूबने की सूचना आसपास के लोगों में आग की तरह फैली और घाट पर ग्रामीणों की भारी भीड़ इकक्ट्ठा हो गई। बरौनी एक मुखिया ने तेघड़ा पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी। घटना की सूचना मिलने पर एसएचओ वरुण कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु बेगूसराय भेज दिया। बरौनी का रहने वाला था मृतक मृतक की पहचान बरौनी पंचायत के केलाबारी के रहने वाले शिव कुमार सिंह के 17 साल के बेटे रौनक कुमार के रूप में हुई। मृत युवक के चाचा प्रमोद कुमार ने बताया माता-पिता के शादी के 10 साल बाद काफी मन्नत के बाद बेटे का जन्म हुआ था।

