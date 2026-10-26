बेगूसराय में दिव्यांग नाबालिग से गैंगरेप, दो गिरफ्तार; थाने पहुंचे ग्रामीण

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। बेगूसराय के रतनपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग दिव्यांग किशोरी के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

शिकायत के बाद पुलिस की कार्रवाई मिली जानकारी के मुताबिक, घटना 25 अक्टूबर की रात की बताई जा रही है। आरोप है कि दोनों व्यक्ति किशोरी को अपने घर ले गए, जहां उसके साथ गलत हरकत की गई। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की।