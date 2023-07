Begusarai News दौलतपुर में एक घर में घुसे अपराधी को गृहिणी ने हिम्मत दिखाते हुए पकड़ लिया। खुद को घिरता देख आरोपित राज और उसी गांव का उसका साथी पंकज फरार हो गया। हमलावरों के हमला करने की वजह बताते हुए सुनीता ने कहा कि 10-15 दिन पूर्व उसके बेटे अमन के साथ किसी बात को लेकर राजा का विवाद हुआ था।

दौलतपुर में बेटे की रक्षा के लिए अपराधी से भिड़ गई मां, खुद को फंसता देख दुम-दबाकर भागे आरोपित

खोदावंदपुर/बेगूसराय, संवाद सूत्र। बुधवार की रात्रि दौलतपुर में एक घर में घुसे अपराधी को गृहिणी ने हिम्मत दिखाते हुए पकड़ लिया। गृहिणी की हिम्मत के आगे अपराधी भी हार गया क्योंकि खुद को फंसता देख वह हथियार छोड़ फरार हो गया। महिला ने उक्त हथियार को पुलिस को सौंप दिया है। साथियों के साथ देसी कट्टा लेकर आया था आरोपित इस मामले में थाना क्षेत्र के बाड़ा निवासी नंदलाल पासवान के पुत्र राजा कुमार पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। थाना क्षेत्र के दौलतपुर निवासी पवन महतो की पत्नी सुनीता देवी ने पुलिस को बताया कि बुधवार की रात्रि बाड़ा निवासी राजा कुमार अपने साथियों के साथ देसी कट्टा लेकर उनके घर में घुस आया था। आरोपित हत्या की नीयत से उनके पुत्र अमन कुमार को ढूंढ रहा था। महिला ने छीन ली आरोपितों की पिस्तौल रात के समय घर में घुसने से मना करने पर उसने सुनीता के ऊपर ही पिस्तौल तान दी थी। महिला ने हिम्मत करते हुए उसकी पिस्तौल छीन ली। खुद को घिरता देख राज और उसी गांव का उसका साथी योगेंद्र महतो का पुत्र पंकज कुमार फरार हो गया। सुनीता ने बताई हमलावरों के हमला करने की वजह हमलावरों के हमला करने की वजह बताते हुए सुनीता ने कहा कि 10-15 दिन पूर्व उसके बेटे अमन के साथ किसी बात को लेकर राजा का विवाद हुआ था। विवाद के बाद राजा अमन को अपना दुश्मन समझने लगा। सुनीता ने आगे कहा कि इसी वजह से राजा उसके बेटे की हत्या करना चाहता था। ग्रामीणों के अनुसार, अमन, राजा और पंकज सभी आपस में साथी हैं और अपराधी प्रवृति के हैं। थानाध्यक्ष सुदिन राम ने इस मामले में बताया कि सुनीता देवी के आवेदन पर राजा कुमार के विरुद्ध सशस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

