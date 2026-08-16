बेगूसराय के मंझौल में खेत में मिला कुचला हुआ शव, इलाके में स्मैक के अड्डे की चर्चा

जागरण संवाददता, मंझौल (बेगूसराय)। बिहार के बेगूसराय में मंझौल थाना क्षेत्र के पंचायत एक कमला वार्ड में सरकारी विद्यालय के पीछे स्थित खेत में रविवार की अहले सुबह एक शव के मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना मिलते ही मंझौल थाना पुलिस के साथ-साथ चेरिया बरियारपुर तथा बखरी डीएसपी सह प्रभारी डीएसपी मंझौल भी मौके पर पहुंच गए।

वहीं इसकी सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ घटनास्थल पर उमड़ गयी। शव को देखने पर प्रथम दृश्या यह प्रतीत हो रहा था कि उसे ईट तथा पत्थरों से कुचल कर चेहरे को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही एसपी बेगूसराय मनीष कुमार भी मौके पर पहुंचकर जांच करने लगे।

इसके बाद उक्त युवक की लगभग पहचान पंचायत एक खोइर टोला निवासी नाथों पासवान का पोता के रूप में की गई है। हालांकि एसपी मनीष कुमार ने बताया कि प्रथम दृश्या इसे ईट तथा पत्थरों से कुचल कर मारा गया है।

वहीं, शव बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के कारण पूरी पहचान नहीं हो सकी है। एक युवक से पड़ताल करने पर 90% पहचान हो चुका है। वहीं घटना की पूरी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही हो पाएगी।