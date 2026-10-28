बेगूसराय में गंगा की तेज धारा में पलटी नाव, खेती कर लौट रहे 18 लोगों ने तैरकर बचाई जान; 2 लापता

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र की चमथा एक पंचायत के रजौली दियारा में बुधवार की शाम गंगा नदी में नाव पलट गई। इससे अफरातफरी मच गई।

नाव पलटने के बाद करीब डेढ़ दर्जन लोग क‍िसी तरह तैरकर जान बचाने में सफल रहे, लेकिन दो लोग लापता हो गए। उनकी तलाश के उपाय किए जा रहे हैं।

घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएम रिची पांडेय ने अस्‍पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पीड़‍ितों के उचित उपचार का निर्देश दिया।

परवल के खेत से लौट रहे थे ग्रामीण

घटना के संबंध में अंचल अधिकारी ने बताया कि ग्रामीणों के अनुसार, ग्रामीण परवल की खेती के लिए गंगा के उस पार गए थे।

वहां से लौटते समय नाव पर करीब 20 लोग सवार थे। क्षमता से अधिक लोगों के सवार होने के कारण गहरे पानी और धारा के कारण नाव पलट गई।

(चमथा में गंगा घाट पर बिलखते स्‍वजन।)

18 लोगों ने तैरकर बचाई अपनी जान

हादसे के दौरान करीब 18 लोग तैरकर सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि दो लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश को लेकर प्रशासनिक स्तर पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।