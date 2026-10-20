बेगूसराय में दुर्गा मेला देखकर लौट रहे पिता-पुत्र समेत तीन की मौत, थार की टक्कर से उजड़ गया परिवार

संवाद सूत्र, साहेबपुर कमाल (बेगूसराय)। मुंगेर से दुर्गा मेला देखकर घर लौट रहे पिता-पुत्र समेत तीन लोगों की मंगलवार दोपहर एनएच-333बी पर टोल प्लाजा के समीप हुए भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। तेज रफ्तार महिंद्रा थार और बाइक के बीच आमने-सामने की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक थार के नीचे फंस गई और करीब 10 मीटर तक घिसटती चली गई।

हादसे में बाइक सवार तीनों लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद थार का चालक मौके से फरार हो गया। पिता, सात वर्षीय बेटे और रिश्तेदार की मौत मृतकों की पहचान रघुनाथपुर बरारी वार्ड तीन निवासी संतोष यादव उर्फ सत्तन (43), उनके सात वर्षीय बेटे आयुष कुमार और डंडारी निवासी उनकी सरहज सुलेखा देवी (40) के रूप में हुई है।

बताया जाता है कि तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर मुंगेर से दुर्गा मेला देखकर लौट रहे थे। घर पहुंचने से पहले ही उनकी बाइक तेज रफ्तार थार की चपेट में आ गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई।

टक्कर के बाद बाइक को घसीटती चली गई थार प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक थार के नीचे फंस गई और वाहन उसे करीब 10 मीटर तक घसीटता चला गया। हादसे में तीनों सवारों की मौत हो गई। टक्कर के बाद शव सड़क के अलग-अलग हिस्सों में जा गिरे। एक शव सड़क के दूसरी ओर, दूसरा सड़क पर और सुलेखा देवी का शव सड़क किनारे स्थित एस्बेस्टस की छत पर जा गिरा। दुर्घटना की भयावहता देखकर आसपास के लोग सहम गए।

ग्रामीणों की भीड़ जुटते ही चालक फरार हादसे के बाद घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी। लोगों को जुटता देख थार का चालक मौके से फरार हो गया। बताया जाता है कि टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में थार तेज गति से गुजरती दिखाई दे रही है।

पुलिस हादसे से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज से वाहन की गति और दुर्घटना की परिस्थितियों का पता लगाने में मदद मिल सकती है। परिवार का सबसे छोटा बेटा था आयुष इस हादसे ने संतोष यादव के परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। संतोष के तीन बेटे और एक बेटी हैं। आयुष उनका सबसे छोटा बेटा था, जबकि परिवार में सबसे बड़ी संतान बेटी है।

जिस पिता के साथ सात वर्षीय बेटा दुर्गा मेला देखकर घर लौट रहा था, उसी हादसे में दोनों की मौत हो गई। पिता-पुत्र की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मेले से लौटने की खुशी पलभर में मातम में बदल गई।