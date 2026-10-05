बेगूसराय में 20 लाख की रंगदारी नहीं दी तो तड़तड़ाईं 40 गोलियां, घर पर हमला कर भागे बदमाश; 20 खोखे और एक चप्पल बरामद 

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। छौड़ाही थाना क्षेत्र के नारायणपीपड़ गांव में सोमवार की सुबह करीब चार बजे रंगदारी को लेकर सनसनीखेज घटना सामने आई। किसान विजय राय के घर को निशाना बनाकर 40 से अधिक राउंड फायरिंग किए जाने का आरोप है। बताया गया कि बदमाशों ने 20 लाख रुपये की रंगदारी नहीं देने पर घर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं।

गोलीबारी के बाद गांव में दहशत फैल गई। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास से करीब 20 खोखे बरामद किए हैं। फायरिंग के दौरान कथित तौर पर एक हमलावर की सफेद चप्पल भी मौके पर छूट गई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है।

घर के चारों तरफ से चलीं गोलियां, नींद से जागे लोग पीड़ित विजय कुमार राय के अनुसार, सोमवार की सुबह करीब चार बजे वह घर में सो रहे थे। अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी। बाहर निकलने पर घर को निशाना बनाकर फायरिंग किए जाने की जानकारी मिली।

आरोप है कि हमलावरों ने घर के मुख्य हिस्से और आसपास के इलाकों को निशाना बनाकर लगातार गोलियां चलाईं। इसके बाद सभी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों में भी भय का माहौल बन गया।

20 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप विजय कुमार राय के आवेदन पर छौड़ाही थाने में छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनमें छौड़ाही थाना क्षेत्र के भरत यादव, मनीष कुमार यादव, अरुण यादव, रज्जी अहमद, अंजनी यादव और चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के कुंभी निवासी अभिषेक यादव उर्फ मिंटू यादव शामिल हैं।

आवेदन में आरोप लगाया गया है कि विजय राय से 20 लाख रुपये रंगदारी की मांग की जा रही थी। रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके बाद घर पर फायरिंग किए जाने का आरोप लगाया गया है।

20 खोखे और सफेद चप्पल बनी पुलिस के लिए अहम सुराग पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर घर के चारों तरफ से करीब 20 खोखे बरामद किए। हालांकि, फायरिंग में इस्तेमाल हथियार और गोलियों से जुड़ी स्थिति की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।