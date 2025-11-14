Language
    Bachhwara vidhan sabha Chunav Result: बछवाड़ा सीट पर शुरुआती रुझानों में कांग्रेस के गरीबदास आगे

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 08:17 AM (IST)

    Bachhwara election Result: बछवाड़ा विधानसभा सीट पर शुरुआती रुझानों में कांग्रेस के गरीबदास आगे हैं। बछवाड़ा विधानसभा सीट पर इस बार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा और सीपीआई सहित चार प्रमुख पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला जारी है। यह सीट बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, और वर्तमान में भाजपा के सुरेंद्र मेहता यहां से विधायक हैं। कुल 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें इन प्रमुख दलों के उम्मीदवार शामिल हैं, जो इस सीट पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं।

    बछवारा विधानसभा सीट

    डिजिटल डेस्‍क, बछवाड़ा। बछवाड़ा विधानसभा सीट पर शुरुआती रुझानों में कांग्रेस के गरीबदास आगे हैं। बछवाड़ा विधानसभा सीट (Bachhwara vidhan sabha Election Result 2025) पर चार प्रमुख पार्टियों (आप, कांग्रेस, भाजपा सीपीआई) के बीच कड़ी टक्‍कर जारी है। बता दें कि बछवाड़ा विधानसभा सीट बेगुसराय लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। 1951 में यहां कांग्रेस के मिथेन चौधरी ने चुनाव जीता। 2020 में भाजपा के सुरेंद्र मेहता इस सीट से विधायक चुने गए।

    वैसे, इस बार के चुनाव में कुल 8 प्रत्याशी सियासी रण (Bachhwara Vidhan sabha Chunav result) में हैं। आम आदमी पार्टी (आप) ने अविनाश कुमार को टिकट दिया तो कांग्रेस ने शिव प्रकाश गरीब दास पर भरोसा जताया। भाजपा ने सुरेंद्र मेहता को चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतारा। कम्‍युनिस्‍ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) ने अब्‍देश कुमार राय को टिकट दिया। जन सुराज पार्टी ने रामोद कुमार को सीट के लिए चुना। राजा राम सिंह, बिपीन कुमार और शत्रुधन कुमार निर्दलीय खड़े हुए।

    बछवाड़ा विधानसभा सीट के लिए 20 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 12 लोगों के आवेदन स्‍वीकार हुए जबकि सात के खारिज किए गए। एक ने अपना नाम वापस लिया। इस तरह चुनाव के लिए आठ लोगों में घमासान हुआ।

    इस प्रकार से बछवाड़ा सीट पर प्रदेश की चार प्रमुख पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इनके अलावा कुछ अन्‍य दलों ने भी अपने प्रत्‍याशी घोषित किए हैं।

    • आम आदमी पार्टी - अविनाश कुमार
    • कांग्रेस - शिव प्रकाश गरीब दास
    • भारतीय जनता पार्टी - सुरेंद्र मेहता
    • कम्‍यूनिस्‍ट पार्टी ऑफ इंडिया - अब्‍देश कुमार राय
    • जन सुराज पार्टी - रामोद कुमार
    • निर्दलीय - राजा राम सिंह
    • निर्दलीय - बिपीन कुमार
    • निर्दलीय - शत्रुधन कुमार