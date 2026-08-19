संवाद सहयोगी, बलिया (बेगूसराय)। बलिया नगर स्थित प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल की प्रधानाध्यापिका अर्चना कुमारी को स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य के लिए जिला प्रशासन ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

कभी भूतबंगला के नाम से चर्चित और छात्राओं से खाली रहने वाला यह विद्यालय आज एक हजार से अधिक छात्राओं की शिक्षा का केंद्र बन गया है।

इस बदलाव में प्रधानाध्यापिका की मेहनत, जनप्रतिनिधियों के सहयोग और विद्यालय परिवार की भूमिका अहम रही है।

भवन से पढ़ाई तक बदली तस्वीर

कुछ वर्ष पहले विद्यालय का भवन पूरी तरह जर्जर था और यहां एक भी छात्रा नामांकित नहीं थी। एचएम अर्चना कुमारी ने चुनौती स्वीकार करते हुए जर्जर भवन को तुड़वाया और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से दो नए कमरों का निर्माण कराया।