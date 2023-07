Begusarai News: भूमि विवाद को लेकर अधेड़ की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या- मामले में छोटा भाई गिरफ्तार

Begusarai News मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पहाड़चक लालपुर चौक स्थित बहियार में बदमाशों ने भू कारोबारी की गोली मार कर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक का शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक के छोटे भाई को गिरफ्तार किया है। बता दें बीते 12 घंटे में भूमि विवाद से जुड़ी यह दूसरी खबर है।

Begusarai: भूमि विवाद को लेकर अधेड़ की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या- मामले में छोटा भाई गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। भूमि विवाद को लेकर 12 घंटे में दूसरी हत्या का मामले सामने आया है। बदमाशों ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पहाड़चक लालपुर चौक स्थित बहियार में भू कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड संख्या 27 कुम्हरटोली पहाड़चक निवासी बहादुर पंडित के 55 वर्षीय पुत्र सुरेश पंडित के रूप में हुई है। मामले में पुलिस ने मृतक के छोटे भाई को गिरफ्तार किया है। हत्या के बाद मौके पर सदर डीएसपी अमित कुमार ने अपने दलबल के साथ जांच-पड़ताल की है। मिली जानकारी के अनुसार, सुरेश का अपने चचेरे भाई भोला पंडित से विवाद चल रहा था। बताया गया कि सुबह करीब उसे 10 बजे मुर्गा फार्म के पास बुलाया। जहां वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक के सिर में 3 गोलियां लगी हैं। परिजनों ने कहा कि मृतक का चाचा समेत मोहल्ले के अन्य व्यक्तियों से विवाद चल रहा था, जिसके तहत साजिश रच कर हत्या करवाई गई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बदमाशों की गिरफ्तारी जारी है। मामले में छोटा भाई गिरफ्तार एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि भूमि विवाद में हत्या की बात सामने आई है। स्थानीय लोगों से पूछताछ के दौरान सामने आया कि मृतक का अपने ही भाई से पूर्व मे भूमि संबंधी विवाद चल रहा था। मामले में मृतक के छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। विधि व्यवस्था सामान्य है। भूमि विवाद को लेकर छौड़ाही में हत्या उधर, छौड़ाही ओपी क्षेत्र के एकंबा गांव के एक बहियार में शुक्रवार की शाम विवादित भूमि के स्वामित्व विवाद को लेकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे ग्रामीणों में आक्रोश भी दिखा और उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन भी किया। आरोपियों की तलाश जारी है।

