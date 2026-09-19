बेगूसराय में 18 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या, घर से दो किमी दूर बहियार में मिला शव

संवाद सूत्र, भगवानपुर(बेगूसराय)। भगवानपुर थाना क्षेत्र के भरडीहा गांव स्थित बघेला बहियार में शुक्रवार देर शाम अपराधियों ने 18 वर्षीय युवक साजन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से गांव में सनसनी फैल गई। मृतक भरडीहा गांव के वार्ड संख्या चार निवासी अरविंद पासवान का पुत्र था। पुलिस ने देर रात घर से करीब डेढ़ से दो किलोमीटर दूर बहियार से उसका शव बरामद किया।

कान में सटाकर मारी गोली, मौके पर मौत बताया जाता है कि अपराधियों ने साजन के कान में सटाकर गोली मारी। गोली कान के रास्ते सिर को चीरते हुए बाहर निकल गई। गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। दो भाइयों में बड़ा था साजन ग्रामीणों के अनुसार साजन दो भाइयों में बड़ा था। उसका छोटा भाई अंशु कुमार 15 वर्ष का है। परिवार में तीन बहनें भी हैं, जिनमें एक की शादी हो चुकी है। साजन के पिता अरविंद पासवान पहले बाहर रहकर मजदूरी करते हैं, जबकि मां सविता देवी आंगनबाड़ी सेविका हैं। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। बेटे की मौत से स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल साजन की मौत की खबर मिलते ही स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रामीण घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। घटना की सूचना पर भगवानपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ की।