Begusarai: बिजली के टूटे तार की चपेट में आने से 16 वर्षीय छात्रा की मौत; घर में पसरा मातम

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के मुख्तियारपुर गांव में एक छात्रा की कंरट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। इस मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पूरे घर में कोहराम मचा हुआ है। मृतक छात्रा का नाम पार्वती कुमारी था, जिसकी उम्र 16 साल थी। घटना के संदर्भ में परिजनों ने बताया कि छात्रा देर शाम जलावन लेने के लिए गई थी। उसी दौरान अचानक बिजली का तार टूट कर गिर गया और पार्वती उसकी चपेट में आ गई। लोग कुछ समझ पाते कि तब तक छात्रा की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर भगवानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल भिजवाया। बता दें, पार्वती आठवीं क्लास की छात्रा थी। मृतका के घर में पातम पसरा हुआ है। उधर, भगवानपुर थाना पुलिस जांच में जुटी है।

