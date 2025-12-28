Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    प्रेमी के साथ फरार हुई युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, झारखंड के जसीडीह स्टेशन पर छोड़ा

    By Bijender RajEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 03:51 PM (IST)

    बांका जिले के एक गांव में एक युवती के साथ उसके प्रेमी और उसके एक साथी ने कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया। युवती और उसका प्रेमी पिछले दो वर्षों से प् ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बांका। थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवती के साथ प्रेमी सहित दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती की मेडिकल जांच कराई है।

    जानकारी के अनुसार  एक युवक के साथ युवती का पिछले दो वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी दौरान 20 दिसंबर को युवती अपने प्रेमी के साथ घर से फरार हो गई थी। मामले को लेकर युवती के स्वजनों ने टाउन थाना में शादी की नीयत से अपहरण का मामला दर्ज कराया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुष्कर्म के बाद झारखंड में छोड़ा

    आरोप है कि शनिवार को प्रेमी सहित दो युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद उसे झारखंड के जसीडीह रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। सूचना मिलने पर टाउन थाना की पुलिस ने जसीडीह स्टेशन से युवती को बरामद किया।

    बरामदगी के बाद पुलिस ने युवती को मेडिकल जांच के लिए बांका सदर अस्पताल भेजा है। पुलिस का कहना है कि युवती के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।