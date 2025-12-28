प्रेमी के साथ फरार हुई युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, झारखंड के जसीडीह स्टेशन पर छोड़ा
बांका जिले के एक गांव में एक युवती के साथ उसके प्रेमी और उसके एक साथी ने कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया। युवती और उसका प्रेमी पिछले दो वर्षों से प् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बांका। थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवती के साथ प्रेमी सहित दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती की मेडिकल जांच कराई है।
जानकारी के अनुसार एक युवक के साथ युवती का पिछले दो वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी दौरान 20 दिसंबर को युवती अपने प्रेमी के साथ घर से फरार हो गई थी। मामले को लेकर युवती के स्वजनों ने टाउन थाना में शादी की नीयत से अपहरण का मामला दर्ज कराया था।
दुष्कर्म के बाद झारखंड में छोड़ा
आरोप है कि शनिवार को प्रेमी सहित दो युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद उसे झारखंड के जसीडीह रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। सूचना मिलने पर टाउन थाना की पुलिस ने जसीडीह स्टेशन से युवती को बरामद किया।
बरामदगी के बाद पुलिस ने युवती को मेडिकल जांच के लिए बांका सदर अस्पताल भेजा है। पुलिस का कहना है कि युवती के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
