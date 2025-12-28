प्रेमी के साथ फरार हुई युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, झारखंड के जसीडीह स्टेशन पर छोड़ा

जागरण संवाददाता, बांका। थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवती के साथ प्रेमी सहित दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती की मेडिकल जांच कराई है।

जानकारी के अनुसार एक युवक के साथ युवती का पिछले दो वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी दौरान 20 दिसंबर को युवती अपने प्रेमी के साथ घर से फरार हो गई थी। मामले को लेकर युवती के स्वजनों ने टाउन थाना में शादी की नीयत से अपहरण का मामला दर्ज कराया था।