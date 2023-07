बिहार में भी इंटरनेट मीडिया की वजह से गृह कलह बढ़ने का एक मामला सामने आया है। यहां शादी के महज 25 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि पति और पत्नी दोनों ही थाने पहुंच गए। दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस को शिकायती आवेदन भी दिया। परंतु बाद में स्वजन और पुलिस के समझाने पर आवेदन वापस ले लिया।

बैचमेट का फोटो Facebook पर किया Like तो शुरू हो गया हंगामा, पति-पत्नी सीधे पहुंच गए थाने

