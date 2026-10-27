बांका में नहर बनी काल, दो चचेरी बहनों की डूबने से मौत; गांव में शोक की लहर

संवाद सूत्र, बांका। टाउन थाना के डांडा पंचायत के पीतांबरा के समीप कौआकोल गांव में मंगलवार की दोपहर नहर में डूबने से दो मासूम बच्चियों की मौत हो गई है। दोनों बच्चियां आपस में चचेरी बहनें है।

हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं, दोनों परिवारों में चीख-पुकार मची है। जानकारी के अनुसार, कौआकोल गांव निवासी प्रदीप राय और दीपक राय सगे भाई हैं।

दोनों की पुत्रियां रानी कुमारी व अक्षरा कुमारी घर के आसपास खेल रही थीं। इसी दौरान खेलते-खेलते दोनों बच्चियां घर के सामने स्थित नहर में चली गईं। जिससे गहरे पानी में जाने से डूबने से दोनों की मौत हो गईं।