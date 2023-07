Bihar: कांवड़ियों की सेवा कर लौट रहे 3 युवकों की ट्रेन से कटकर मौत, सीटी सुनकर भी ट्रेक पार करने से नहीं रुके

Banka News कटोरिया रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर तीन युवकों की मौत हो गई। खबर मिलने के बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। मृत युवकों के पास से बरामद मोबाइल से शवों की पहचान हुई है। ट्रेन के चालक ने बताया कि नजदीक आने के बाद ट्रेन की सिटी भी बजाई गई थी। इसके बाद भी तीनों युवक ट्रेन पार करने से बाज नहीं आए।

कांवरियों की सेवा कर लौट रहे तीन युवकों की ट्रेन से कटकर मौत

बांका, जागरण संवाददाता। Banka Train Accident : बांका-देवघर रेल लाइन के कटोरिया रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर तीन आदिवासी युवकों की मौत हो गई है। शव की पहचान प्रखंड के पपरेवा निवासी माणिकलाल मुर्मू, अरविंद मुर्मू और नीमाटांड निवासी भादो मुर्मू के रुप में हुई है। ट्रेन से कटने से तीन युवकों की मौत माणिकलाल मुर्मू और अरविंद मुर्मू की उम्र 18 साल व भादो मुर्मू की उम्र मात्र 16 वर्ष है। तीनों की मौत सोमवार की सुबह अंडाल से बांका की ओर आ रही ट्रेन से कटने की वजह से हुई है। खबर मिलने के बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। मृत युवकों के पास से बरामद मोबाइल से शवों की पहचान हुई है। कांवड़ियों की सेवा कर लौट रहे थे युवक इस संदर्भ में स्वजन ने बताया कि माणिकलाल मुर्मू के भाई स्टीफन मुर्मू सहित अन्य गांव के युवक रविवार की रात देवघर गए थे। उक्त तीनों युवक कांवणियों की सेवा कर पैदल ही रेल पटरी से होकर लौट रहे थे। तभी रेल पटरी पार करने में ट्रेन से कटकर तीनों की मौत हो गई। ट्रेन के चालक ने बताया कि नजदीक आने के बाद ट्रेन की सीटी भी बजाई गई थी। इसके बाद भी तीनों युवक ट्रेक पार करने से बाज नहीं आए। इसी वजह से तीनों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मचा कोहराम खबर मिलने के बाद बेलहर डीएसपी प्रेमचंद सिंह, थानाध्यक्ष महेश्वर राय सहित अन्य पुलिस बल ने घटना स्थल पर पहुंचकर रेल पुलिस को सूचित किया। साथ ही तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए बांका सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। स्वजन के रोने-धोने से माहौल गमगीन हो गया है। पुलिस ने कहा कि शवों का पोस्टमार्टम हो जाने के बाद दाह संस्कार के लिए स्वजन को सौंप दिए जाएंगे।

Edited By: Aysha Sheikh