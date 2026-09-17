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बांका में 76 किलो के लड्डू केक से मना पीएम मोदी का जन्मदिन; रक्तदान शिविर, ट्राई साइकिल वितरण और पापहरणी में दीपोत्सव

By Bijendra Kumar Rajbandhu Edited By: Dilip Kumar Shukla
Published: Thu, 17 Sep 2026 03:21 PM (IST)

PM Narendra Modi Birthday Celebrations Banka: बांका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 'सेवा संकल्प दिवस' के रूप में मनाया ...और पढ़ें

PM Narendra Modi Birthday Celebrations Banka: भागलपुर से बनकर आया 76 किलो का लड्डू केक! बांका में धूमधाम से मना PM मोदी का जन्मदिन।

PM Narendra Modi Birthday Celebrations Banka: भागलपुर से बनकर आया 76 किलो का लड्डू केक! बांका में धूमधाम से मना PM मोदी का जन्मदिन।

HighLights

  1. प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन बांका में 'सेवा संकल्प दिवस' के रूप में मना।

  2. 75 किलो का विशाल लड्डू केक काटा गया, रक्तदान शिविर आयोजित।

  3. दिव्यांगों को ट्राई साइकिलें बांटी गईं, पापहरणी सरोवर पर दीपोत्सव।

जागरण संवाददाता, बांका। PM Narendra Modi Birthday Celebrations Banka:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन गुरुवार को बांका जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर सेवा, समर्पण और सामाजिक सरोकार के विविध कार्यक्रमों के साथ भव्य रूप से मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ताओं ने पूरे दिन को 'सेवा संकल्प दिवस' के रूप में मनाते हुए जनसेवा से जुड़े कई कार्य किए, वहीं जिला प्रशासन की ओर से भी जनकल्याणकारी योजनाओं और दीपोत्सव का विशेष आयोजन किया गया।

दिवस की शुरुआत सदर अस्पताल में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर से हुई, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और युवाओं ने रक्तदान कर मानवीय सेवा का संदेश दिया। इसके उपरांत भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजेश मिश्रा, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सह जिला कार्यक्रम संयोजक अनुपम गर्ग, पूर्व जिलाध्यक्ष अजय दास और जिला महामंत्री मुकेश सिन्हा के संयुक्त नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के मरीजों, अनाथालयों और विभिन्न बस्तियों में जाकर ताजे फलों का वितरण किया।

76 किलो का लड्डू केक बना आकर्षण का केंद्र

प्रधानमंत्री के जन्मदिन का सबसे मुख्य और आकर्षक आयोजन करहरिया स्थित ऐतिहासिक ठाकुरबाड़ी मंदिर परिसर में हुआ। यहां प्रधानमंत्री के यशस्वी और दीर्घायु जीवन की कामना के साथ 76 किलो का एक विशाल और नक्काशीदार लड्डू तैयार कराया गया था, जिसे कार्यकर्ताओं ने केक के प्रारूप में काटकर जश्न मनाया।

PM Modi Birthday in Banka 75 Kg Laddoo Cake Blood Donation (1)

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बांका में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 'सेवा संकल्प दिवस' के रूप में धूमधाम से मनाया

  • करहरिया ठाकुरबाड़ी में भागलपुर से विशेष तौर पर तैयार कराया गया 76 किलो का भव्य लड्डू केक काटकर बांटी गई मिठाई

  • सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर और विभिन्न क्षेत्रों में फल वितरण; संध्या बेला में शहरभर में प्रज्वलित किए गए दीप

  • प्रशासनिक स्तर पर डीएम अंशुल अग्रवाल, पूर्व मंत्री रामनारायण मंडल और विधायक पूरनलाल टुडू ने दिव्यांगों को बांटी ट्राई साइकिल

कार्यक्रम संयोजक अनुपम गर्ग ने बताया कि इस 76 किलो के विशेष लड्डूयुक्त केक को भागलपुर के प्रसिद्ध कारीगरों से खास तौर पर बनवाया गया था। केक कटिंग के उपरांत कार्यकर्ताओं ने 'भारत माता की जय' और 'नरेंद्र मोदी जिंदाबाद' के नारों के बीच एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया और प्रधानमंत्री के स्वस्थ जीवन तथा राष्ट्र के सतत विकास का संकल्प दोहराया। शाम ढलते ही शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और मंदिरों में दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव मनाया गया।

PM Modi Birthday in Banka 75 Kg Laddoo Cake Blood Donation (2)

दिव्यांगजनों को मिली ट्राई साइकिल, पापहरणी सरोवर में दीपदान

दूसरी ओर, जिला प्रशासन की ओर से भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में समाहरणालय परिसर सहित विभिन्न स्थानों पर विशेष जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई। जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल, बांका विधायक सह पूर्व मंत्री रामनारायण मंडल और कटोरिया विधायक पूरनलाल टुडू ने संयुक्त रूप से जरूरतमंद दिव्यांगजनों के बीच ट्राई साइकिलों का वितरण किया। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने लाभार्थियों को संबल प्रदान करते हुए सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाने का आह्वान किया।

प्रशासनिक कार्ययोजना के तहत ऐतिहासिक मंदार पर्वत की तलहटी में स्थित पवित्र पापहरणी सरोवर के तट पर संध्या के समय भव्य दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों दीपों की रोशनी से पूरा सरोवर परिसर जगमगा उठा। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों ने राष्ट्र सेवा और स्वच्छता का संकल्प लिया।