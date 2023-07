युवक के एक मिस्डकॉल ने रांची की युवती को बनाया दीवाना, बुलाने पर भागी चली आई बांका; पहुंचने पर मिला धोखा!

प्यार में पागल लोग अपने प्यार को पाने की खातिर कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। बांका में भी कुछ ऐसा ही मामला गुरुवार को देखने को मिला। कुछ समय पहले एक युवती को एक अज्ञात नंबर से मिस्ड कॉल आई। इसके बाद उसी नंबर से उसे बार-बार कॉल आने लगी। धीरे-धीरे दोनों में बाते होने लगी और युवती को उस अज्ञात युवक से प्यार हो गया।

एक मिस्ड कॉल से हुआ बांका के युवक से हुआ प्यार। (प्रतीकात्मक फोटो)

