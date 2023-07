बांका के रजौन प्रखंड के प्रोन्नत मध्य विद्यालय आनंदपुर में मिड-डे मील खाने से 93 बच्चों की अचानक से तबीयत खराब हो गई है। सभी बीमार बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया है। बच्चों ने बताया कि भोजन खाने के दौरान एक बच्चे की थाली में छिपकिली में मिली थी। खाना खाने के कुछ देर बाद ही बच्चों को उल्टियां और दस्त की शिकायत होने लगी।

एमडीएम खाने से सौ से अधिक बच्चे बीमार। (जागरण फोटो)

HighLights बांका में एमडीएम खाने से 90 से अधिक बच्चे बीमार। एमडीएम खाने में भोजन में निकली छिपकिली। इलाज के बाद सभी बच्चों का स्वास्थ्य सामान्य।

बांका, जागरण टीम। बांका जिले के रजौन प्रखंड के प्रोन्नत मध्य विद्यालय आनंदपुर में मिड-डे मील खाने से 93 बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। सभी बीमार बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया है। बच्चों ने बताया कि भोजन खाने के दौरान एक बच्चे की थाली में छिपकिली में मिली थी। खाना खाने के कुछ देर बाद ही बच्चों को उल्टियां, दस्त और पेट खराब की शिकायत होने लगी। आनन-फानन में बीमार बच्चो की सूचना अस्पताल को दी गई। अस्पताल से एम्बुलेंस जाने के बाद सभी बच्चों को अस्पताल लाया गया है। इलाज के बाद सभी बच्चों का स्वास्थ्य सामान्य बताया जा रहा है। क्या बोले स्कूल के हेडमास्टर इधर स्कूल के हेडमास्टर उमेश साह ने बताया कि मेन्यू के अनुसार, आज स्कूल में खिचड़ी और चोखा बना था। इसमें से 165 में 117 बच्चों ने भोजन खाया है। शेष दूसरी पाली में बच्चे खाना खाते, इसी बीच खाने में छिपकिली मिलने की सूचना मिली। इसी बीच कुछ बच्चे उल्टियां करने लगे। इसके बाद सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में डीईओ पवन कुमार ने बताया कि स्कूल के मिड-डे मील में छिपकली मिलने और बच्चों के स्वास्थ्य खराब होने की जांच कराई जाएगी।

Edited By: Mohit Tripathi