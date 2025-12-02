कटोरिया बाईपास निर्माण की समस्या होगी दूर, रैयतों को जमीन का मिलेगा उचित मुआवजा

संवाद सूत्र, कटोरिया (बांका)। एनएच-333 ए कटोरिया बाईपास निर्माण कार्य को लेकर हुए विवाद के बाद सोमवार को एडीएम अजीत कुमार ने स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एडीएम ने ग्रामीणों की सभी आपत्तियों और मुआवजा से संबंधित सवालों को सुना।

उन्होंने आश्वासन दिया कि जिनकी जमीन सड़क निर्माण में जा रही है। उनके दावे की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी। एडीएम ने बताया कि मंगलवार को अंचल कार्यालय में विशेष शिविर लगाया जाएगा। जिसमें एनएचएआई के अभियंता और अमीन मौजूद रहेंगे। उन्होंने प्रभावित रैयत को अपने कागजात लेकर पहुंचने को कहा। बताया कि कागजात की जांच के बाद अंचल अमीन जमीन की मापी कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। जिसके बाद रैयतों को नोटिस की जाएगी। वहीं ब्कास्त जमीन वाले लोगों को रैयतीकरण के लिए डीसीएलआर कोर्ट में अपील करने की सलाह दी गई।