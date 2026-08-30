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श्रावणी मेला में लापरवाही पर एक्शन; कटोरिया SHO सस्पेंड, बांका SP ने कहा- नवगछ‍िया जाइए, IG के आदेश पर हुई कार्रवाई

By Bijendra Kumar Rajbandhu Edited By: Dilip Kumar Shukla
Updated: Sun, 30 Aug 2026 09:34 PM (IST)

श्रावणी मेला के दौरान कांवरिया वाहन से दुर्व्यवहार और पुलिसकर्मियों से मारपीट की घटना को छिपाने तथा समय पर FIR ...और पढ़ें

निलंबित कटोरिया थानाध्यक्ष को नवगछिया स्थानांतरित करने की विभागीय प्रक्रिया। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

निलंबित कटोरिया थानाध्यक्ष को नवगछिया स्थानांतरित करने की विभागीय प्रक्रिया। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

HighLights

  1. कटोरिया थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार श्रावणी मेला में लापरवाही के लिए निलंबित।

  2. कांवरिया वाहन से दुर्व्यवहार, पुलिसकर्मियों से मारपीट की घटना छिपाई।

  3. बांका एसपी की अनुशंसा पर भागलपुर आईजी ने निलंबन का आदेश दिया।

संवाद सूत्र, बांका: श्रावणी मेला के दौरान कांवरिया वाहन से दुर्व्यवहार और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गंभीर घटना को वरीय अधिकारियों से छिपाने और समय पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज नहीं करने के आरोप में कटोरिया थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार को निलंबित कर दिया गया है। भागलपुर के पुलिस महानिरीक्षक (IG) के आदेश पर यह कड़ी कार्रवाई की गई है।

बांका पुलिस अधीक्षक (SP) अमितेश कुमार ने आईजी से थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की थी। एसपी की अनुशंसा पर आईजी द्वारा निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि के दौरान चंद्रदीप कुमार को सामान्य जीवनयापन भत्ता मिलेगा और उन्हें नवगछिया जिला बल में स्थानांतरित भी किया गया है।

क्या थी पूरी घटना?

एसपी अमितेश कुमार के अनुसार, 29 अगस्त की रात कटोरिया थाना क्षेत्र में एसपी कॉलेज के समीप सुईया मुख्य मार्ग पर यह घटना घटी थी। शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति ने कांवरिया वाहन को रोककर उसे क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया और आम लोगों के साथ गाली-गलौज की। इस घटना की सूचना रात करीब साढ़े आठ बजे रात ईआरएसएस-112 पर मिली थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ भी उक्त व्यक्ति ने मारपीट और दुर्व्यवहार किया।

  • श्रावणी मेला के दौरान कांवरिया वाहन से दुर्व्यवहार और पुलिसकर्मियों से मारपीट मामले में लापरवाही पड़ी भारी।

  • वरीय अधिकारियों को सूचना नहीं देने और समय पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज नहीं करने का आरोप।

  • भागलपुर आईजी के आदेश पर कटोरिया थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार निलंबित, नवगछिया किया गया स्थानांतरित।

  • 9 अगस्त की रात हुई घटना में शराब के नशे में व्यक्ति ने कांवरिया वाहन को रोकने और पुलिस से मारपीट की थी।

थानाध्यक्ष पर लगे गंभीर आरोप

थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार पर आरोप है कि उन्होंने इस घटना की कोई जानकारी अपने वरीय अधिकारियों को नहीं दी। इसके अलावा, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट जैसी गंभीर घटना के 12 घंटे बीत जाने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। एसपी अमितेश कुमार ने इसे कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही और घटना को दबाने का प्रयास माना, जिसके बाद निलंबन की अनुशंसा की गई।

थानाध्यक्ष को सात दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण भागलपुर आईजी कार्यालय में देने का निर्देश दिया गया है। यह कार्रवाई श्रावणी मेला की सुचारू व्यवस्था और पुलिसिंग के प्रति जिला प्रशासन की गंभीरता को दर्शाती है।