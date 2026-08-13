श्रावणी मेला : कांवड़िया पथ पर दिखा सांप्रदायिक सौहार्द; भगवा लिबास व रुद्राक्ष पहन नाग दर्शन करा रहे मुस्लिम सपेरे

जागरण संवाददाता, बांका। सावन के पवित्र महीने में विश्व प्रसिद्ध सुलतानगंज-देवघर कच्चा कांवड़िया पथ न केवल भक्ति और आस्था का गवाह बन रहा है, बल्कि यह पथ सामाजिक सद्भाव, कौमी एकता और आजीविका का भी एक अनूठा संदेश दे रहा है।

कांवड़िया पथ के भ्रमण के दौरान लोहटनियां, सूईया और गुरुड़ा आदि प्रमुख पड़ावों पर दो दर्जन से अधिक सपेरे शिवभक्तों को भोलेनाथ के गले की शोभा यानी नागदेवता के दर्शन कराते नजर आ रहे हैं। इस धार्मिक आस्था के जरिए वे अपने परिवार के पालन-पोषण के लिए अच्छी कमाई भी कर रहे हैं।

भगवा रंग में रंगे असगर और सलीम, गले में रुद्राक्ष और मुंह पर 'बोल बम' विशेष बात यह है कि कांवड़ पथ पर मौजूद अधिकांश सपेरे लक्ष्मीपुर, महाराणा और मोतिहारी जिले के मुस्लिम परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। पूरा कांवड़िया पथ इस समय भगवामय हो चुका है, ऐसे में इन सपेरों को भी अपनी आजीविका चलाने के लिए भगवा रंग में रंगने से कोई परहेज नहीं है।

लक्ष्मीपुर के असगर मियां और सलीम मियां जैसे कई सपेरे कांवड़ियों को आकर्षित करने के लिए गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए हैं, सिर पर भगवा पगड़ी बांध रहे हैं और कंधे पर हरा गमछा छोड़ भगवा गमछा रखे हुए हैं। वे बीन बजाकर 'जय-जय शंकर' और 'बोल बम' का जयघोष करते हुए शिवभक्तों को नागदेवता के दर्शन करा रहे हैं।

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'शिव सबके सहारा हैं, पेट भरने वाला ही सबसे बड़ा भगवान' कांवड़ पथ पर मिले सपेरों ने बेहद सहजता से बताया कि यदि किसी धार्मिक अवसर पर परिवार चलाने का सहारा मिलता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उनका कहना है कि कांवड़ मेले के माहौल में ढलने के लिए भगवा धारण करना ही पड़ता है और इस पथ पर भगवान शिव के सिवा किसी और की भक्ति संभव नहीं है। शिव सभी के सहारा हैं।

सपेरों का कहना है कि आज के समय में गांव-देहात में घूमकर सांप दिखाने से कोई खास आमदनी नहीं होती, लेकिन कांवड़िया पथ पर बाबा धाम जा रहे श्रद्धालु नाग दर्शन को बेहद शुभ मानते हैं और दिल खोलकर दान-पुण्य करते हैं। उन्होंने कहा कि "सब भगवान एक हैं, और सबसे बड़ा भगवान वही है जो भूखे पेट को भोजन का इंतजाम करा दे।"

दो घंटे में 800 से 1000 रुपये की कमाई, फोटो-वीडियो बनाकर भी दे रहे दान धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कांवड़ यात्रा के दौरान सर्प दर्शन का विशेष महत्व माना गया है। यही वजह है कि सपेरे जब कच्ची सड़क किनारे बैठते हैं, तो हर गुजरने वाला कांवड़िया श्रद्धा से कोई न कोई सिक्का या नोट जरूर दान कर देता है।