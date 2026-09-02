बांका में चूल्हे से कारोबार तक पहुंचीं दीदियां, घर बैठे मिला रोजगार; 30 दिनों में 35 लाख का बिजनेस

बिजेन्द्र कुमार राजबंधु, बांका। श्रावणी मेला इस बार आस्था के साथ महिला सशक्तीकरण की मिसाल भी बना। जिला के 54 किलोमीटर कांवड़िया पथ पर पहली बार 12 स्थानों पर संचालित जीविका की रसोई से करीब 35 लाख रुपये का कारोबार हुआ। इसमें लगभग 13 लाख रुपये की शुद्ध आमदनी हुई।

यह राशि नारी शक्ति कटोरिया, विकास संकुल संघ धोरैया और संगम सीएलएफ बेलहर के बीच वितरित की जाएगी। करीब 100 जीविका दीदियों ने एक माह तक रसोई संचालन की कमान संभाली। जीविका की रसोई में कांवरियों को महज 60 रुपये प्रति प्लेट की दर से भोजन उपलब्ध कराया गया। भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया। कम कीमत में बेहतर भोजन मिलने से कांवरियों ने भी रसोई को अच्छा फीडबैक दिया। इससे जीविका दीदियों को रोजगार के साथ अतिरिक्त आमदनी का अवसर मिला।

डीएम अंशुल अग्रवाल की पहल ने जीविका की रसोई ने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब तक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से छोटे स्तर पर आजीविका गतिविधियों से जुड़ी महिलाओं को पहली बार इतने बड़े आयोजन में भोजन व्यवस्था संचालित करने का अवसर मिला। इससे महिलाओं के आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी हुई। बेलहर की सुनीता देवी और कटोरिया की चांदनी देवी सहित दर्जनों जीविका दीदियों ने बताया कि श्रावणी मेले में उन्हें घर के आसपास ही रोजगार मिल गया। रोजगार के लिए उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। महिलाओं ने इसके लिए डीएम अंशुल अग्रवाल के प्रयास की सराहना की।

अगले साल दो दर्जन स्थानों पर रसोई की तैयारी जीविका की रसोई को मिले बेहतर फीडबैक के बाद अगले वर्ष इसका विस्तार करने की तैयारी है। डीएम करीब दो दर्जन स्थानों पर जीविका की रसोई संचालित करने की योजना बना रहा है। इससे अधिक संख्या में जीविका दीदियों को रोजगार और आमदनी से जोड़ा जा सकेगा।