बिहार में JDU नेता के पिता की पीट-पीटकर हत्या, भोज खाने गया था परिवार

संवाद सहयोगी, बौंसी (बांका)। थाना क्षेत्र के गदाल गांव में शनिवार की रात पुरानी रंजिश में जदयू प्रखंड अध्यक्ष भैरव कुमार मंडल के पिता छेदी मंडल (68) की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। स्वजन का कहना है कि बच्चों के बीच करीब एक माह पूर्व स्कूल में हुए झगड़े हुए थे। इसी विवाद में शनिवार शाम अचानक 15–20 लोग बाइक और कार से उनके घर पहुंचे। जदयू नेता भैरव मंडल ने आरोप लगाया कि हमलावरों में अंगारु गांव के संजय झा का पुत्र देव झा, जबड़ा गांव के विनोद चौधरी का पुत्र सचिन चौधरी सहित कई लोग शामिल थे। इन्हीं लोगों ने मिलकर उनके पिता पर हमला किया। घटना के वक्त घर के अन्य सदस्य गांव में एक भोज में शामिल थे, ऐसे में बुजुर्ग छेदी मंडल अकेले थे।

इस स्थिति का लाभ उठाकर आरोपितों ने उन पर बुरी तरह प्रहार किए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में स्वजन उन्हें बौंसी रेफरल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक डॉ. उत्तम कुमार ने जांच के बाद छेदी मंडल को मृत घोषित कर दिया।

घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ इंद्रजीत बैठा, थानाध्यक्ष राज रतन और पुलिस बल अस्पताल पहुंचकर स्वजनों से पूरी घटना का विवरण लिया। एसडीपीओ ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका सदर अस्पताल भेजा गया है। पीड़ित पक्ष द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। पुलिस ने मौके से आरोपितों से संबंधित एक कार भी जब्त की है।

अस्पताल परिसर में मृतक के पुत्र भैरव मंडल, पौत्र संतोष, भतीजा चपरासी, नाती मिठू कुमार सहित परिवार के अन्य सदस्य बिलख-बिलखकर रो रहे थे। ग्रामीणों के अनुसार, घटना के समय गांव में बाजा बज रहा था, जिससे किसी को मारपीट का शोर सुनाई नहीं दिया और आरोपित आसानी से फरार हो गए।