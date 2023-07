बांका: कांवड़ियों की राह में महंगाई बनी आफत, दुकानदार वसूल रहे मनमाना पैसा; DM के आदेश की उड़ी धज्जियां

Banka बोल बम के जयकारों के साथ कांवड़ियों का पथ भक्तिमय हो गया है। कांवड़िया मेले के नौंवे दिन भी शिव भक्तों का जयकारों के साथ आगे बढ़ने का सिलसिला जारी है। इस बीच महंगाई और दुकानदारों के मनमाने दाम कांवड़ियों के लिए आफत बन रहे हैं। कांवड़िया पथ पर सरकारी दर के अनुसार 10 से 20 प्रतिशत तक दाम ज्यादा लिए जा रहे हैं।

बिजेन्द्र कुमार राजबंधु, बांका। बोल बम के जयकारों के साथ कांवड़ियों का पथ भक्तिमय हो गया है। कांवड़िया मेले के नौंवे दिन भी शिव भक्तों का जयकारों के साथ आगे बढ़ने का सिलसिला जारी है। इस बार सोमवार से लेकर अगले शनिवार तक पथ पर कांवड़ियों की भीड़ उमड़ने की सूचना है, लेकिन महंगाई और दुकानदारों के मनमाने दाम देने के लिए कांवड़िए विवश हैं। पथ पर सरकारी दर के अनुसार, भोजन समेत हर सामान के दाम पर उन्हें 1 से डेढ़ गुना तक ज्यादा दाम देने पड़ रहे हैं। नींबू, चाय और दही छोड़ दें तो पिछले साल की तुलना में लगभग सभी खाने-पीने के सामान महंगे हुए हैं। जिले के बेलहर प्रखंड के धौरी सीमा से लेकर दुम्मा तक 55 किलोमीटर के कांवड़िया पथ पर हजारों की संख्या में दुकानें हैं, जिनमें से कुछ दुकानों पर तय कीमत से बहुत अधिक दाम वसूले जा रहे हैं। रेट लिस्ट लगाने का दिया आदेश तो की अवहेलना बुधवार की रात डीएम अंशुल कुमार और एसपी डॉ. सत्यप्रकाश ने कांवड़िया पथ का जायजा लिया था। इस दौरान उन्हें दुकानदारों को दुकान के आगे रेट चार्ट लगाने का आदेश दिया था। इसके बावजूद कुछ दुकानदारों ने आदेश की अवहेलना करते हुए रेट चार्ट ढक दिए, जिससे प्रशासनिक पदाधिकारी नाराज दिखे। महंगाई भी न कर सकी आस्था पर वार महंगाई के बाद भी शिवभक्तों की आस्था भोलेनाथ के आगे कम नहीं हुई है। वे बोलबम के जयकारों के साथ खुशी-खुशी आगे बढ़ते जा रहे हैं। वहीं, महंगाई को लेकर दुकानदार प्रदीप शाह ने बताया कि तेल सहित रिफाइंड के दामों में काफी बढ़ोतरी होने के कारण कुछ सामान के दाम बढ़ाए गए हैं। शाह बताते हैं कि सामान महंगा मिलने के कारण खुदरा मूल्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। बता दें कि 31 अगस्त को मेले का समापन होगा। यह मेला इस बार पूरे 59 दिनों का होगा। निर्धारित दरों पर सामान बेचने की हिदायत दुकानदारों को दी गई है। साथ ही सभी दुकानदारों को दुकान के आगे रेट चार्ट लगाने का आदेश दिया गया है। निर्धारित दर से अधिक दाम लेनेवाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। -अंशुल कुमार, डीएम, बांका

