चुनाव बाद खुला अवैध बालू खनन का पिटारा, चांदन नदी के एक दर्जन प्रतिबंधित घाटों पर फिर माफिया सक्रिय
बांका के चांदन नदी में चुनाव के बाद अवैध बालू खनन फिर से शुरू हो गया है। कई घाटों पर रात भर खनन हो रहा है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी,अमरपुर (बांका)। चांदन नदी के प्रतिबंधित बालू घाटों पर एक बार फिर अवैध खनन तेजी से बढ़ गया है। विधानसभा चुनाव के बाद प्रतिबंधित घाटों से खनन का बंद दरवाजा पूरी तरह खुल गया हो।
यही कारण है कि बीते कुछ दिनों में कंझिया, पतवैय, मालदेवचक, चोकर, तेतरिया किशनपुर, तारडीह, फरीदपुर के कुम्हरा घाट, राजापुर, खंजरपुर, बीरमां और वासूदेवपुर सहित लगभग एक दर्जन घाटों पर खनन गतिविधि अचानक बढ़ गई है।
बताया जाता है कि रोजाना रात से सुबह तक सौ से अधिक ट्रैक्टर और पिकअप गाड़ियां बेखौफ होकर बालू ढो रही हैं।
ट्रैक्टरों की आवाजाही से शोर बढ़ जाता है
ग्रामीणों का कहना है कि शाम होते ही ट्रैक्टरों की आवाजाही से नदी किनारे बसे गांवों में शोर इतना बढ़ जाता है कि लोगों की नींद तक हराम हो जाती है। इससे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि जिस अवैध खनन पर सरकार ने सख्त रोक लगा रखी है, उसी काम को संगठित तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। प्रशासन की सख्ती के चलते दो माह तक यह खनन पूरी तरह बंद रहा, लेकिन चुनाव परिणाम सामने आते ही गतिविधियां फिर से शुरू हो गईं।
बालू लदे वाहनों के कई वीडियो वायरल
बीते पखवाड़े सोशल मीडिया पर अवैध बालू लदे वाहनों के कई वीडियो वायरल हुए, हालांकि दैनिक जागरण इनकी पुष्टि नहीं करता है। इसके बावजूद बढ़ती वीडियो संख्या यह संकेत दे रही है कि प्रतिबंधित घाटों पर स्थिति सामान्य नहीं है।
ग्रामीणों में चर्चा है कि खनन विभाग की ढिलाई से माफिया फिर से सक्रिय हो गए हैं। निगरानी कमजोर पड़ने से तस्कर खुलेआम नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। लोगों की आशंका है कि यदि खनन इसी तरह जारी रहा तो नदी का प्राकृतिक स्वरूप और तटीय गांवों की सुरक्षा गंभीर खतरे में पड़ सकती है।
दो हजार बोरी बालू नष्ट किया गया
अमरपुर क्षेत्र के प्रतिबंधित बालू घाटों पर अवैध खनन की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। एक सप्ताह पूर्व राजापुर और खंजरपुर घाट पर लगभग दो हजार बोरी बालू नष्ट किया गया है। अवैध खनन रोकने के लिए टीम गठित कर शीघ्र ही छापामारी की जाएगी। तस्करों को चिन्हित भी किया जा रहा है।- बलवंत कुमार, जिला खनन पदाधिकारी, बांका
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।