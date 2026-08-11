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    1998 बैच के IAS ज्ञानेश भारती को केंद्र सरकार ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी; ब‍िहार व अंडमान दोनों जगह म‍िल रही बधाई

    By Bijendra Kumar Rajbandhu Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 10:21 AM (IST)

    बांका के कटोरिया निवासी 1998 बैच के आईएएस ज्ञानेश भारती को केंद्र सरकार ने अंडमान-निकोबार द्वीप समूह का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। उनकी इस उपलब्ध ...और पढ़ें

    बांका का नाम रोशन: कटोरिया के लाल IAS ज्ञानेश भारती बने अंडमान के मुख्य सचिव; गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

    बांका का नाम रोशन: कटोरिया के लाल IAS ज्ञानेश भारती बने अंडमान के मुख्य सचिव; गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

    HighLights

    1. ज्ञानेश भारती अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के नए मुख्य सचिव बने।

    2. बांका जिले के कटोरिया निवासी हैं, 1998 बैच के आईएएस।

    3. उनके बड़े भाई आनंद वर्धन उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं।

    जागरण संवाददाता, बांका। बिहार के बांका जिले के लिए एक बेहद ही गौरवमयी और बड़ी खबर सामने आई है। बांका जिले के कटोरिया बाजार निवासी और 1998 बैच के वरिष्ठ आईएएस (IAS) अधिकारी ज्ञानेश भारती को केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए अंडमान-निकोबार द्वीप समूह का नया मुख्य सचिव (Chief Secretary) नियुक्त किया है।

    गृह मंत्रालय (MHA) की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। ज्ञानेश भारती की इस नई और महत्वपूर्ण उपलब्धि की खबर मिलते ही उनके गृह जिले बांका और विशेषकर कटोरिया क्षेत्र के लोगों में भारी उत्साह और खुशी का माहौल है। परिजनों व स्थानीय नागरिकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर इस सफलता का जश्न मनाया।

    चुनाव आयोग समेत कई केंद्रीय मंत्रालयों में निभा चुके हैं महत्वपूर्ण भूमिका

    वरिष्ठ नौकरशाह ज्ञानेश भारती का प्रशासनिक करियर बेहद शानदार और उपलब्धियों से भरा रहा है। इस नई नियुक्ति से पूर्व वे भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) में वरिष्ठ उप मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Senior Deputy Election Commissioner) के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। उन्हें अगस्त 2025 में उप मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जहां उन्होंने चुनाव प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

    इससे पहले वे केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अपर सचिव (Additional Secretary) के पद पर तैनात थे। इसके अतिरिक्त वे केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में कई अहम और नीतिगत प्रशासनिक पदों की जिम्मेदारी कुशलतापूर्वक संभाल चुके हैं।

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    कटोरिया हाईस्कूल से हुई शुरुआती पढ़ाई, दिल्ली में पाई उच्च शिक्षा

    ज्ञानेश भारती की शुरुआती जीवन यात्रा की बात करें तो उनकी प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा कटोरिया स्थित हाईस्कूल से ही संपन्न हुई। गांव-कस्बे से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली चले गए।

    दिल्ली में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने कठिन मानी जाने वाली संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की और भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के लिए चुने गए। अपनी मेहनत और निष्ठा के बल पर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई।

    दो-दो भाई बने मुख्य सचिव

    ज्ञानेश भारती का परिवार प्रशासनिक सेवाओं में मिसाल के तौर पर देखा जाता है। उनके बड़े भाई आनंद वर्धन भी 1992 बैच के बेहद वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, जो वर्तमान में उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव के पद पर तैनात हैं।

    परिवार और बांका के लिए गौरव का क्षण

    ज्ञानेश भारती के छोटे भाई टिंकू वर्णवाल ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एक ही परिवार के दो-दो बेटों का देश के दो अलग-अलग राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्य सचिव जैसे सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर पहुंचना पूरे परिवार, समाज और बांका जिले के लिए अत्यंत गर्व की बात है।

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