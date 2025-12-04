Language
    देवघर-सुल्तानगंज मुख्य मार्ग की जर्जर हालत, गड्ढों से भरी सड़क बनी हादसों का सबब

    By Pankaj Sharma Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 09:26 AM (IST)

    बांका जिले के चांदन में देवघर-सुल्तानगंज मुख्य मार्ग की हालत खस्ता हो गई है। सड़क पर बने गड्ढों से राहगीर परेशान हैं और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। ...और पढ़ें

    Hero Image

    देवघर-सुल्तानगंज मुख्य मार्ग

    संवाद सूत्र, चांदन (बांका)। देवघर–सुल्तानगंज मुख्य मार्ग की स्थिति दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है। सड़क पर जगह-जगह बने गड्ढों के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को प्रतिदिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 

    ईनारावरण से लेकर दर्दमारा बॉर्डर तक सड़क कई स्थानों पर पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। विशेष रूप से वन विभाग कार्यालय के पास बने गहरे गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं। 

    सड़क की मरम्मत को लेकर कोई सार्थक कदम नहीं

    स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां पर गड्ढे महीनों से है, विभाग द्वारा अब तक सड़क की मरम्मत को लेकर कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया है, जिसके चलते वाहन चालकों को रोजाना जोखिम उठाकर गुजरना पड़ रहा है। 

    रात के अंधेरे में कई मोटरसाइकिल सवार इन गड्ढों की वजह से दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। वहीं, कई बार सवारी से भरी टोटो पलट जाने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिसमें कई लोग घायल हुए। 

    घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने का कार्य 

    स्थानीय लोगों ने कई बार घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने का कार्य भी किया है। लोगों का कहना है कि भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से सड़क की हालत और अधिक खराब हो चुकी है, लेकिन विभागीय स्तर पर मरम्मत को लेकर अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है।

    वाहन चालक और राहगीर रोज होने वाली दुर्घटनाओं से परेशान हैं। उन्होंने संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन से अविलंब सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि आवागमन सुचारू और सुरक्षित हो सके। 

    इस संबंध में एसडीओ सुमन सौरभ ने बताया कि एक-दो दिन में सड़क की मरम्मत करा दी जाएगी। जिससे लोगों को हो रही परेशानी दूर हो सके।